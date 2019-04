'De vergunning van ESD moet worden opgeschort'

De blazer in categorie 5 was in de wijde omtrek te zien (Foto: ProNews)

'Het is te gek voor woorden dat er binnen drie dagen na de escalatie op 11 april weer een blazer is bij ESD en dan eentje in categorie 5.'

Dries Zwart van de Partij voor het Noorden had zondag juist schriftelijke vragen gestuurd aan het provinciebestuur, toen de blazer gebeurde. 'Dat was een bizarre samenloop van omstandigheden', zegt hij.

Bedrijf stilleggen

'Wanneer is voor de provincie de maat vol?', vraagt Zwart zich af. 'Voor ons is het nu genoeg. De vergunning van ESD moet eerst maar eens opgeschort worden. Totdat er een oplossing is gevonden voor die blazers, moet het bedrijf worden stilgelegd.'

Gezondheid werknemers

'We hebben te maken met de gezondheid van de mensen die daar werken', vervolgt Zwart. 'Straks krijgen we net zo'n situatie als met chroom-6. Mensen die daar jarenlang mee hebben gewerkt, zijn uiteindelijk ziek geworden. Dat willen wij hier niet hebben.'

'Zware domper'

Dit is voor iedereen, en zeker de omgeving, een zware domper', reageerde directeur Richard Middel van ESD na de blazer van zondagavond. 'Tot afgelopen donderdag waren er vier weken lang geen blazers. We zaten in een goede modus. Dit is bijzonder betreurenswaardig.'

Dialoog

Middel kan zich goed voorstellen dat de ongerustheid in de omgeving is toegenomen na de blazer van zondagavond. 'Als er behoefte is aan een gesprek met ons, dan zij wij daartoe bereid. Wij gaan graag de dialoog aan met alle betrokkenen over de blazers.'

