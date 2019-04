ESD-as in de tuin: 'Prima als je iets maakt, maar hou de rotzooi bij je'

Peter Nijboer uit Appingedam kwam zondagavond laat thuis. Hij stond in de bijkeuken te roken en zag door het raam dat er allemaal as in zijn tuin lag.

Nijboer zag bij RTV Noord dat er een blazer in de zwaarste categorie was geweest bij ESD SIC in Farmsum.

Chemische achtergrond?

'Ik weet niet wat de chemische achtergrond is van de deeltjes. Ik ben niet echt angstig, maar je hoort niet iets bij iemand in de achtertuin te gooien. Dit is nu een aantal keren achter elkaar gebeurd en ik verbaas me erover dat het weer gebeurt. Het is prima dat je iets maakt, maar hou je rotzooi bij je.'

Nijboer had zijn kat voor de zekerheid binnen gehouden maandagmorgen. 'Inmiddels is de meeste as weggewaaid', constateert hij. 'Dan gaat ze zo maar weer naar buiten.'

