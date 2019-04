Lichte daling aantal verkeersdoden in provincie, lichte stijging onder fietsers

Als één van de weinige provincies in het land is het aantal verkeersdoden in Groningen vorig jaar licht gedaald ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vorig jaar zijn er 22 verkeersdoden geregistreerd, tegen 25 doden een jaar eerder. Ook in Overijssel, Utrecht en Zeeland was er een daling.

In de rest van de provincies groeide het aantal verkeersdoden. Landelijk groeide het aantal van 613 doden in 2017 naar 678 doden in 2018: het hoogste aantal sinds 2010.

Auto's

Per miljard gereden autokilometers in Groningen vonden gemiddeld 2,2 inzittenden de dood. Dat is net iets lager dan in 2017, toen het ging om 2,4 verkeersdoden. Vergeleken met andere provincies is dit evenveel als in Limburg en net iets minder dan in Noord-Brabant (2,7) en Drenthe (2,9).

Fietsers

Dat geldt niet voor fietsers. Per miljard kilometer dat er in de provincie gefietst werd, waren er vorig jaar gemiddeld 6,7 verkeersdoden onder fietsers. Dit is iets hoger dan in 2017, toen het ging om 6,0 doden.

Vergeleken met heel Nederland is het Groningse cijfer lager. Landelijk vielen er per een miljard gereden fietskilometers gemiddeld 15,7 verkeersdoden onder fietsers. Alleen Flevoland kent met 3,3 een lager gemiddelde.

Tekst gaat verder onder grafiek.



Landelijk

Uit de cijfers van het CBS blijkt dus dat het landelijke aantal verkeersdoden vorig jaar het hoogste was sinds 2010. Vooral sinds 2013 lijkt een landelijk dalende trend tot een eind te zijn gekomen. Een woordvoerder van het CBS kon hiervoor geen achterliggende verklaring geven.

Verder is het aandeel van 65-plussers onder de verkeersdoden met ruim 45 procent het hoogste sinds 2010.

Tekst gaat verder onder grafiek.



Meld hier de verkeerssituaties die jij onveilig vindt

Heb jij ook nog onveilige verkeerssituaties in Stad of Ommeland die je wil melden? Zoek het punt op in onderstaande kaart door in te zoomen op de verkeerssituatie die jij onveilig vindt. Klik rechtsboven op 'Voeg een punt toe' en klik vervolgens op dat punt in de kaart. Daarna kun je invullen wat voor situatie dat is en waarom je dit een gevaarlijk punt vindt. Ook kun je op een verkeerssituatie die al is gemeld door iemand anders stemmen. Het melden of stemmen kan nog tot 23 april.

Let op: om spam te voorkomen kun je niet meer dan één melding per minuut doen. Omdat van OpenStreetmap gebruik wordt gemaakt, staan mogelijk niet alle nieuwe verkeerssituaties erop. We raden aan om knelpunten wél aan te geven op hun huidige locatie.