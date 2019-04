Minister Bruins: '400 miljoen euro voor zorg in Zuidoost-Groningen en Drenthe'

Minister Bruno Bruins is bereid om de knip te trekken voor zorg in Zuidoost-Groningen en Drenthe. (Foto: Bart Maat/ANP)

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg is bereid mee te betalen aan de plannen voor de zorg in Zuidoost-Groningen en Drenthe. Dat liet hij maandag weten tijdens een bezoek aan onze provincie.

Bruins sprak met de regio over de toekomst van de zorg in Zuidoost-Groningen en Drenthe. Aan tafel zaten onder anderen ziekenhuizen, zorgverzekeraars, ambulancezorg, huisartsen, gemeenten, provincie en patiëntenfederaties.

Geen spoedeisende hulpafdeling meer

Aanleiding voor zijn bezoek waren de begin februari gepresenteerde plannen voor onder meer het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. Dat ziekenhuis verliest net als het Bethesda in Hoogeveen de spoedeisende hulpafdeling.

Alleen voor niet-levensbedreigende spoedvragen kunnen Knoalsters er nog terecht, 's nachts is deze beperkte spoedpost gesloten. Door de week is het ziekenhuis open voor geplande eenvoudige behandelingen, diagnostiek en poliklinische zorg; opnames in het weekend kunnen niet meer.

De minister weet wat er aan de hand is, wil dat we regionaal het gesprek aangaan en het op een goede manier oplossen Lian Veenstra - Wethouder gemeente Stadskanaal

De plannen leiden tot zorgen in de regio. Zo vragen huisartsen zich af of er niet teveel op hun bordje terecht komt. Patiënten willen weten waar ze voor welke behandeling naartoe moeten. Bruins hoorde hun zorgen aan

Niet met de rug

Volgens wethouder Lian Veenstra van Stadskanaal was het gesprek met de minister 'een eerlijk gesprek over de zorgen en problemen en hoe die kunnen worden opgelost. Hij weet wat er aan de hand is, wil dat we regionaal het gesprek aangaan en het op een goede manier oplossen'. Als dit niet lukt, dan 'staat de minister niet met de rug naar Zuidoost-Groningen.'

Bruins liet zelf weten dat hij bereid is financieel bij te dragen, mocht dit nodig zijn. 'Voor de transitie vanuit ziekenhuiszorg naar andere vormen van zorg is 400 miljoen euro beschikbaar', zegt hij. 'Voor opleidingen zijn er ook verschillende budgetten van vele honderden miljoenen euro's.'

Er is altijd acute zorg aanwezig, dus ook voor de inwoners van Stadskanaal Bruno Bruins - Minister Medische Zorg

Daarop aanhakend, liet Bruins ook zijn licht schijnen over het arbeidsmarktvraagstuk. 'Want we hebben écht nog veel mensen nodig. Het budget is beschikbaar, de opleidingen zijn aanwezig. Maar die mensen, daar is echt een grote behoefte aan.'

Uitwerken plannen

Inmiddels werken allerlei werkgroepen aan de uitwerking van de plannen. Zo is er een werkgroep die kijkt naar de toekomst van de spoedzorg. Onduidelijk is bijvoorbeeld nog waar patiënten precies moeten zijn met hun spoedvragen als het Refaja alleen nog een beperkte post heeft.

Bruins: 'Er is altijd acute zorg aanwezig, dus ook voor de inwoners van Stadskanaal. Alleen zal de 24/7-spoedeisende hulp in de toekomst niet meer in Stadskanaal zijn, maar in een ander ziekenhuis. En daar kun je op tijd komen, want daar worden met de ambulances goede afspraken over gemaakt.'

Ook is het waarschijnlijk dat de ambulancezorg het drukker krijgt. Die gevolgen moeten allemaal in kaart worden gebracht. In juli moeten de uitgewerkte plannen klaarliggen.

Lees ook:

- Minister tegen Treant-bestuurders: communiceer eindeloos

- Toekomst Refaja duidelijk: deel spoedhulp verdwijnt, basiszorg blijft

- Onrust, Kamervragen en 'eindelijk duidelijkheid' na sluiting spoedeisende hulp Refaja