De Koffiecorner #25: 'Ben me doodgeschrokken van FC Groningen, wat een lafbekken-voetbal!'

Deze podcast is dat Joop Gall, oud-speler van FC Groningen en sc Heerenveen, want het gaat natuurlijk over de Derby van het Noorden. Ook zijn verslaggevers Stefan Bleeker (FC Groningen) en de jarige Karel-Jan Buurke (Lycurgus) erbij.

Stefan Bleeker, Martin Drent, Niiwino Geertsema en Joop Gall (vlnr)



-Martin Drent: 'Ben me doodgeschrokken van FC Groningen, wat een lafbekken-voetbal!'

-Joop Gall: 'Een volgende stap voor Reis zou eigenlijk Ajax of PSV moeten zijn'

-Stefan Bleeker: 'Dat zijn harde kern-supporters en daar ga je niet zomaar tegenin'

-Martin Drent: 'Doan raak je nu aan de straatstenen niet kwijt'

-Niiwino Geertsema: 'Als Sierhuis geen bal vasthoudt, kun je als ploeg niet aansluiten'

-Joop Gall: 'Als de kop maar nat is, gaat 'ie er altijd in'

-Karel-Jan Buurke: 'Lycurgus had denk ik liever Dynamo gehad in de finale'