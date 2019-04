Partijen willen spoeddebat over blazers bij ESD en eisen sluiting (update)

De SP en de Partij voor het Noorden in Provinciale Staten willen een spoeddebat over de blazers bij ESD-SIC in Farmsum. Zowel op zaterdag als zondag was er een blazer. Dat maakt het totaal op vier in een halve week tijd bij het chemiebedrijf.

De blazer van zondagavond was van de hoogste categorie.

Asdeeltjes in omgeving

De stofwolk trok zondag richting Siddeburen en Appingedam en was in de wijde omgeving te zien. Bij de brandweer kwamen tien tot vijftien telefoontjes binnen van ongeruste omwonenden.

Volgens SP-fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek moet de provincie hier zo snel mogelijk iets tegen doen: 'De blazers zorgen voor ongerustheid bij omwonenden. De provincie moet laten zien dat zij de zaak zeer serieus neemt. Wij willen graag horen hoe zij dat zullen doen.'

Fractievoorzitter Dries Zwart van de Partij voor het Noorden pleitte maandag al voor het opschorten van de vergunning van ESD, totdat er een oplossing is gevonden voor de blazers. De partijen willen het spoeddebat volgende week woensdag houden.

'ESD moet sluiten'



'De grens is bereikt,' stelt Jan Hein Mastenbroek. 'We moeten het in de Provinciale Staten hebben over de sluiting van ESD,'

'We zouden op 24 april praten over het nieuwe college, maar dat duurt nog wel even. Op die datum kunnen we het er nu over hebben. Hopelijk zijn er genoeg partijen die het er dan over willen hebben.'

Hoort bij productieproces

ESD kampt al jaren met stofexplosies. Ondanks de overlast voor de omgeving, heeft het bedrijf hier een vergunning voor van de provincie, omdat het bij het productieproces hoort.

Het bedrijf maakt siliciumcarbide, een slijpmiddel dat onder meer in schuurpapier zit. De ovens staan in de buitenlucht en worden afgedekt met folie. Soms bezwijkt die overdekking, waardoor een zwarte stofwolk tientallen tot honderden meters de lucht in wordt geblazen.

Vezels

Eind vorig jaar werd bekend dat ESD niet alleen blazers, maar ook siliciumcarbidevezels uitstoot. Volgens de Gezondheidsraad zijn deze vezels kankerverwekkend voor mensen. Volgens de GGD is de kans dat je er daadwerkelijk ziek door wordt erg klein.

De provincie Groningen en de gemeente Delfzijl gaan drie extra meetstations plaatsen in de dorpen rondom het bedrijf. Die gaan meten of deze kankerverwekkende stof ook in de woonkernen terechtkomt. Als ESD de uitstoot van die stof niet terugbrengt naar nul, kan het bedrijf boetes van 250.000 euro krijgen.

Update met uitgebreide reactie van Jan Hein Mastenbroek van de SP.

