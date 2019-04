Invloed chemische industrie in Groningse economie neemt af

Net als een jaar eerder daalt de Groningse economie als geheel. Dat heeft te maken met het verminderen van de gaswinning. Als je de gaswinning buiten beschouwing laat, groeide de economie vorig jaar met 2,7 procent. In 2017 was die groei nog 2,3 procent.

Waar in 2017 de industrie in Delfzijl voor een belangrijk deel verantwoordelijk was van deze groei, nam de invloed in de groei vorig jaar wat af.

Verklaring

Volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, is hier niet direct een verklaring voor te geven. 'Mogelijk is het zo dat de de groei in de chemische industrie in 2017 aan de hoge kant was. Dat hou je niet altijd elk jaar vast. Maar meer dan een vermoeden is het niet.'

Dat de groei van de economie zonder de gaswinning vorig jaar groter was dan in 2017, moet volgens Van Mulligen vooral gezocht worden in de bouw en de IT-sector, twee sectoren die in heel Nederland een groei laten zien.

