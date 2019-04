Aanleg warmtenet in Stad 'op schema', ondanks debacle met geothermie

In de stad Groningen is maandag het startsein gegeven voor de aanleg van 1,8 kilometer aan leidingen. Door die leidingen moet duurzame energie gaan stromen, die woningen, bedrijven en instellingen gaat voorzien van duurzame energie.

De leidingen worden aangelegd door WarmteStad. 'En het is een prachtig moment dat het nu groot wordt uitgerold in de wijk Paddepoel', vertelt Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) nadat het startsein gegeven is.

Debacle

Het was aanvankelijk de bedoeling om geothermie te gebruiken als alternatief voor aardgas, maar dat liep uit op een debacle. De techniek zou namelijk aardbevingen kunnen veroorzaken. Daarom is er een voorlopige streep gezet door het gebruik van geothermie.

'We zijn nog op zoek naar warmtebronnen die geschikt zijn als alternatief voor geothermie', laat de wethouder weten. Hij noemt daarbij onder meer de datacenters op het Zernikecomplex. 'Die hebben restwarmte waar ze van af willen en wij kunnen dat goed gebruiken.'

Wijk voor wijk

Het is de bedoeling dat er uiteindelijk 50.000 woningen in de stad op het warmtenet worden aangesloten. 'Dat gaat niet van vandaag op morgen, maar gaat nog jaren duren', weet Broeksma.

'Elke wijk komt aan de beurt, maar niet elke wijk is geschikt voor het warmtenet. Wijk voor wijk proberen we stappen te maken en dat doen we ook met de bewoners zelf.'

In 2035 wil de gemeente Groningen energieneutraal zijn. WarmteStad, een nutsbedrijf van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, heeft daarin een belangrijke rol. Volgens Broeksma is 2035 een haalbaar doel. 'Daar koersen we op af en we liggen op schema', besluit hij.

