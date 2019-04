Dit is het overzicht van de paasvuren in onze provincie

Maar een traditie waar niet iedereen even blij mee is, zijn de paasvuren. In het Lopend Vuur van dinsdag gaf ruim 47% van de stemmers aan wel klaar te zijn met de paasvuren.

Toch zijn er altijd paasvuren in de provincie Groningen, wel zijn er dit jaar opmerkelijk minder dan vorig jaar. Dit jaar staan er 22 bulten in de planning om in de fik te gaan, vorig jaar waren dat er nog 31.

Hieronder een overzicht van waar op welke dag een paasvuur is. Opvallend aan het overzicht zijn de vuren in de gemeente Westerkwartier. Omdat het een herindelingsgemeente is geworden met andere regels, mogen paasvuren daar nu ook op zondag plaatsvinden. Een voorbeeld daarvan is het vuur in Boerakker, dat vorig jaar nog op Tweede Paasdag was.

Zondag 21 april

Bellingwolde, Bovenstreeklaan

Boerakker, Weiland tussen Wilgepad 3 en 6

Bourtange, De Natte Horizon

Drieborg, IJsbaan aan de Oude Dijk (19.30 uur)

Hoogezand, Weiland tegenover Kalkwijk 76 (19.30 uur)

Kiel-Windeweer, Weiland aan de Dorpsstraat 242 (20.00 uur)

Meeden, Weiland aan de Zevenwoldsterweg (20.00 uur)

Midwolde, Traansterweg (20.00 uur)

Noordlaren, Weg naar de Kerkduinen (19.30 uur)

Tolbert, Mensumaweg 32

Vlagtwedde, Achterweg

Westerbroek, Weiland aan Vonderpad 42 (20.00 uur)

Maandag 22 april

Feerwerd, Zijlsterweg 20

Lucaswolde, Leidijk 39

Niebert, Idsinghsweg 7

Niehove, Rikkerdaweg 40

Nuis, Weiland tussen Willemstad en Zuiderhoeksweg

Onnen, Weiland tussen Onneresweg en Koelenbergsteeg (19.30 uur)

Onstwedde, Duinweg (18.45 uur)

Saaksum, Heralmastraat 7

Warfhuizen, Oostzijde van de Kromme Raken (19.30 uur)

Westeremden, Zeerijperweg 1

Ook hebben we een overzichtskaart gemaakt zodat in één oogopslag bekeken kan worden waar een paasvuur in de buurt is. De blauwe icoontjes geven de zondagse vuren aan, de maandagse vuren hebben een oranje kleurtje.

Gemeenten zonder paasvuren

De gemeenten Veendam, Pekela en Appingedam hebben net als andere jaren geen vergunningaanvragen binnen gekregen. In Delfzijl is het niet mogelijk om een vergunning of ontheffing aan te vragen, vanwege de nadelige gevolgen voor het milieu.

Afgelastingen



In Gelderland zijn er paasvuren afgelast vanwege het droge weer. Er geldt daar in delen van de provincie een stookverbod. In de provincie Groningen zijn er nog geen paasvuren afgelast vanwege het weer.

Over de grens

Niet alleen in de provincie Groningen, maar ook in de provincie Drenthe zijn er paasvuren. Bij onze collega's van RTV Drenthe staat een overzicht van de paasvuren daar.

In Duitsland wordt vaak op zaterdag een paasvuur ontstoken. De wind staat zaterdag uit het noordoosten, mogelijk zijn de bulten uit Duitsland dus weer goed te ruiken in de provincie.

Eitje Eitje

Liever iets anders doen op Tweede Paasdag? Bij RTV Noord kan je meedoen met Eitje Eitje, gezellig eieren zoeken vanaf acht uur 's ochtends.

We hebben alleen paasvuren meegenomen waarvoor een vergunning nodig is. Mist uw paasvuur in het rijtje? Mail naar internet@rtvnoord.nl