Overzicht: alle paasvuren afgelast behalve Meeden (update)

Er zijn gemeenten die passvuren in hun hele gebied verbieden, zoals de Veiligheidsregio heeft geadviseerd. Andere gemeenten besluiten per geval of een bult wel of niet ontstoken mag worden.

Heb jij informatie over het wel of niet doorgaan van een paasvuur? Mail ons dan even: redactie@rtvnoord.nl.

Hieronder een overzicht van alle georganiseerde paasvuren.

Zondag 21 april

Meeden, Weiland aan de Zevenwoldsterweg (20.00 uur)

Noordlaren, Weg naar de Kerkduinen (19.30 uur) (afgelast)

Bellingwolde, Bovenstreeklaan (19.00 uur) (afgelast)

Bellingwolde, Kerklaan 32 (20.00 uur) (afgelast)

Blijham, Verschedijk (20.00 uur) (afgelast)

Boerakker, Weiland tussen Wilgepad 3 en 6 (afgelast)

Bourtange, De Natte Horizon (19.00 uur) (afgelast)

Drieborg, IJsbaan aan de Oude Dijk (19.30 uur) (afgelast)

Hoogezand, Weiland tegenover Kalkwijk 76 (19.30 uur) (afgelast)

Kiel-Windeweer, Weiland aan de Dorpsstraat 242 (20.00 uur) (afgelast)

Midwolde, Traansterweg (20.00 uur) (afgelast)

Niehove, Rikkerdaweg 40 (afgelast)

Sellingen, Beetserweg 40 (19.30 uur) (afgelast)

Ter Apel, Kruising Moersloot/Roswinkelermarke (20.00 uur) (afgelast)

Tolbert, Mensumaweg 32 (afgelast)

Vlagtwedde, Achterweg (18.30 uur) (afgelast)

Wedde, Wedderbergenweg 1 (19.00 uur) (afgelast)

Westerbroek, Weiland aan Vonderpad 42 (20.00 uur) (afgelast)

Maandag 22 april

Feerwerd, Zijlsterweg 20 (afgelast)

Lucaswolde, Leidijk 39 (afgelast)

Niebert, Idsinghsweg 7 (afgelast)

Nuis, Weiland tussen Willemstad en Zuiderhoeksweg (afgelast)

Onnen, Weiland tussen Onneresweg en Koelenbergsteeg (20.00 uur) (afgelast)

Onstwedde, Duinweg (afgelast)

Saaksum, Heralmastraat 7 (afgelast)

Sellingen, Noord Esweg (19.00 uur) (afgelast)

Warfhuizen, Oostzijde van de Kromme Raken (19.30 uur) (afgelast)

Westeremden, Zeerijperweg 1 (afgelast)

Ook hebben we een overzichtskaart gemaakt zodat in één oogopslag bekeken kan worden waar een paasvuur in de buurt is. De blauwe icoontjes geven de zondagse vuren aan, de maandagse vuren hebben een oranje kleurtje. De afgelaste vuren krijgen een geel icoontje.

Gemeenten zonder paasvuren

De gemeenten Veendam, Pekela en Appingedam hebben net als andere jaren geen vergunningaanvragen binnen gekregen. In Delfzijl is het niet mogelijk om een vergunning of ontheffing aan te vragen, vanwege de nadelige gevolgen voor het milieu.

Over de grens

Niet alleen in de provincie Groningen, maar ook in de provincie Drenthe zijn er paasvuren. Bij onze collega's van RTV Drenthe staat een overzicht van de paasvuren daar. Inmiddels zijn daar ook al verschillende paasvuren afgelast.

In Duitsland wordt vaak op zaterdag een paasvuur ontstoken, dat gaat vooralsnog gewoon door. De wind staat zaterdag uit het noordoosten, mogelijk zijn de bulten uit Duitsland dus weer goed te ruiken in de provincie.

Eitje Eitje

Op Tweede Paasdag gaat geen enkel paasvuur door. Niets houdt je dan tegen om bij RTV Noord mee te doen met Eitje Eitje, gezellig eieren zoeken vanaf acht uur 's ochtends.

Lees ook:

- Advies Veiligheidsregio: geen paasvuren in heel Groningen