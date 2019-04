Wat gebeurt er met de moordenaar van Anne de Ruyter de Wildt?

Veendammer Henk S., de man die in 1997 de Groninger sociologiestudente Anne De Ruyter de Wildt wurgde, moet dinsdag voor de rechtbank verschijnen. In 2001 kreeg hij voor de moord op Anne en op de Utrechtse Annet van Reen acht jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd.

Vraag is of zijn tbs verlengd wordt of dat Henk S. naar de zogeheten long stay moet. Dit is een speciale tbs-afdeling die niet gericht is op behandeling of terugkeer in de maatschappij. Momenteel zit S. in de Van Mesdagkliniek.

Agressief gedrag en verslaving

In 2014 werd de long stay status voor S. al aangevraagd, omdat hij onbehandelbaar bleek. Een laatste poging tot behandeling was een overplaatsing naar de Groningse Van Mesdagkliniek. De man vertoonde passief en agressief gedrag.

Henk S. is vanaf zijn twaalfde jaar zwaar verslaafd aan drugs. Hij is meerdere keren veroordeeld voor geweldsdelicten. Op het moment dat hij in 1997 studente Anne vermoordde, was hij net een paar dagen uit de gevangenis. Hij had drank en drugs gebruikt en was agressief en onberekenbaar.

Onrust

De moord op Anne de Ruyter de Wildt zorgde in 1997 voor veel onrust in Groningen. De stad werd dat jaar geteisterd door moorden. Anne's lichaam werd gevonden langs het spoor vlakbij het Noorderstation.

Een dag later werd een paar honderd meter verderop nog een vermoorde jonge vrouw gevonden, de 19-jarige straatprostituee Shirley Hereijgers. Henk S. werd voor deze moord vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs.

Annes vader, advocaat Jaap de Ruyter de Wildt, vond dat de politie niet genoeg aandacht besteedde aan de moorden in Groningen. Hij richtte daarom de stichting 'Groningen Veilig' op.

