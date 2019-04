Ook winkel Miller & Monroe vraagt uitstel van betaling aan

Winkelconcern Vidrea Retail heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf is de uitbater van mode- en lifestylewinkelketen Miller & Monroe, dat twee vestigingen heeft in Groningen.

De Groningse vestigingen zitten in Stadskanaal en Hoogezand. Ook in het Drentse Roden zit een vestiging. In totaal zijn er 72 vestigingen van Miller & Monroe in Nederland en 160 in Duitsland. Er werken 550 mensen bij Vidrea.

Miller & Monroe is gevestigd in de voormalige winkels van modewinkelketen Charles Vögele. Vidrea hoopt een faillissement af te wenden en houdt de winkels voorlopig open.

Problemen in Duitsland

Vidrea is naar eigen zeggen in moeilijkheden gekomen door financiële problemen bij het Duitse zusterbedrijf. Aan laatstgenoemde is afgelopen maand een uitstel van betaling verleend.

Als gevolg hiervan kon de Duitse zusteronderneming niet aan haar verplichtingen aan Vidrea voldoen.