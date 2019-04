Lycurgus ziet publiekslieveling Van de Kamp naar België vertrekken (update)

Auke van de Kamp vertrekt na dit seizoen bij Abiant Lycurgus. De publiekslieveling gaat spelen in de hoogste divisie van België, bij Tectum Achel. De ploeg uit Achel staat momenteel vijfde in België en heeft ambities om volgend jaar voor de subtop te gaan. Op dit moment staan voormalig Lycurgus-speler Rutger Zoodsma en oud-international Rob Bontje er onder contract.

'Ik had de ambitie om naar het buitenland te gaan, naar een iets sterkere competitie. Dat wilde ik vorig jaar ook al, maar toen raakte in geblesseerd. Nu ben ik fit en is het makkelijker om die stap te maken.'

'We gaan nu bij Lycurgus al vier voor de titel. Ik ben in dat opzicht wel toe aan iets nieuws, aan een andere uitdaging. Het zou gaaf zijn om af te sluiten met een landstitel. Daar gaan we echt voor.'



Prijzen

De 23-jarige Van de Kamp kwam in 2015 over van Talent Team Papendal en speelde vier jaar in Groningen. De passer-loper won met Lycurgus drie landstitels, een beker en vier keer de Supercup.



Eerder op de dag bracht RTV Noord ook al het nieuws dat routinier Wytze Kooistra volgend jaar niet meer tot de selectie van Lycurgus behoort. Hij stopt als volleyballer.

Vierde titel?

Komende zondag begint de finalereeks (best-of-five tegen Orion) voor Lycurgus. De ploeg van coach Arjan Taaij kan dan voor de vierde keer op rij de landstitel veroveren.

