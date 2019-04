WarmteStad: 'Restwarmte wordt de opvolger van geothermie'

Daarmee wordt restwarmte de opvolger van het geflopte aardwarmteproject geothermie.

Het verstoken van biomassa wordt achter de hand gehouden als het leveren van restwarmte onder druk komt te staan. Overigens verwacht WarmteStad wel dat er voldoende restwarmte voorradig zal zijn.

Aandeelhouders op de hoogte brengen

WarmteStad-directeur Dick Takkebos wil aan het eind van deze maand de aandeelhouders van zijn bedrijf op de hoogte stellen van zijn keuze voor restwarmte. Die aandeelhouders zijn het Waterbedrijf Groningen en de gemeente Groningen. Beiden moeten hun goedkeuring verlenen aan het alternatief voor geothermie.

Eerder werd al duidelijk dat WarmteStad biomassa en restwarmte als alternatief zag, maar was nog niet duidelijk dat restwarmte de voornaamste bron van duurzame energie zal zijn.

Van geothermie naar restwarmte

In eerste instantie zouden tienduizend woningen en gebouwen op een duurzame manier van energie worden voorzien door middel van geothermie. Daarbij wordt warm water uit de ondergrond gepompt. Maar die techniek is van tafel geveegd nadat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) het gevaar van opwekken van aardbevingen te groot vond.

Kosten van het project

De aanleg van het warmtenet in de Groninger wijken Paddepoel, Selwerd en Zernike beslaat 17 kilometer aan leidingen, die worden op dit moment aangelegd. Het totale project kost zo'n 70 miljoen euro.

De gemeente en het Waterbedrijf betalen van dat bedrag gezamenlijk 14,5 miljoen euro. Het overige geld moet bij elkaar worden gebracht door bankfinanciering. Takkebos verwacht dat het project nog altijd kan worden uitgevoerd voor het vastgestelde bedrag.

Restwarmte en biomassa

De restwarmte is afkomstig van datacenters van Bytesnet en TCN, die beiden op het Zernikecomplex staan. Biomassa is dus de terugvaloptie. 'Dat was het ook al in het geval van geothermie. Het is een hele beproefde en ook betaalbare oplossing waar wel de nodige discussie over is. Maar we hebben het nog steeds in beeld en die houden we ook als terugvaloptie open.'

Het verbranden van biomassa mag dan door sommigen worden gezien als duurzaam, er zijn ook veel tegenstanders. Die vinden dat het verbranden van biomassa zorgt voor slechte effecten op het klimaat.

Schone energie

Ook al wordt er wat betreft WarmteStad nu ingezet op restwarmte en biomassa, er wordt ook druk gekeken naar andere duurzame bronnen die schone energie kunnen leveren.

'We hebben ook nog een voorkeur voor andere mogelijkheden, maar die vragen wat meer tijd om uit te werken. Maar als je met restwarmte uit datacentra aan de slag gaat, koop je ook wat meer tijd', aldus Takkenbos.

