Gemeentelijke publicaties terug in krant; digitalisering gaat Oldambt te snel

Jurrie Nieboer van de Partij voor het Noorden (PvhN): 'Er is groep mensen die niet de hele dag het internet afspeurt om te kijken wat er in hun achtertuin gebeurt'.

Biomassa-installatie

Gemeentelijke publicaties zijn op dit moment alleen digitaal te lezen. In 2013 werd er uit bezuiniging gestopt met publiceren in onder andere het Streekblad. De nieuwe manier van werken zorgde voor onduidelijkheid bij Otto Schröder uit Winschoten.

Hij krijgt een biomassa-installatie op twintig meter van zijn woning, maar miste de digitale publicaties. Wethouder Kees Swagerman zei daarover: 'Mensen krijgen een briefje in de bus als de procedure al gelopen is'. Schröder was door het missen van de publicaties te laat om in bezwaar te gaan.

Dat was de reden voor de Partij voor het Noorden om voor te stellen om gemeentelijke publicaties weer in de gemeentelijke krant te laten publiceren.

Twee kranten

Dat voorstel, ingediend door de PvhN en het CDA, krijgt steun van alle partijen. Zij zien het liefste dat de publicaties via twee kranten tot de inwoners komen. Allereerst via De Oldambtster, de krant van de gemeente die maandelijks op de deurmat valt. De partijen willen ook dat uitgezocht wordt of de de publicaties weer in het Streekblad opgenomen kunnen worden.

De partijen zouden in de toekomst ook graag zien dat de aanvrager van bijvoorbeeld een biomassa-installatie of andere (grote) ontwikkelingen omwonenden zelf over dergelijke plannen informeert.

