Lopend Vuur: Paasvuren zorgen voor te veel overlast

Van oorsprong werd met de paasvuren de lente-godin Ostara vereerd en werden demonen van de winter verjaagd. Ook staan de paasvuren symbool voor de opstanding van Jezus Christus. Natuurlijk is het paasvuur op veel plekken ook folklore en een mooi dorpsfeest.

Over de paasvuren wordt ook elk jaar discussie gevoerd. De vuren zorgen voor luchtverontreiniging en mensen met bijvoorbeeld astma hebben last van de rook.

Vooral de Duitse vuren zijn vaak in de wijde omtrek en tot ver in Nederland te ruiken.

Wat is jouw mening over de paasvuren? Mee doorgaan of stoppen?

