Optimisme over toekomst onderwijs op Schier na bezoek minister

'De minister heeft nogmaals onderschreven dat de samenwerking met het Dockinga College in Dokkum anders wordt ingericht. En het speciale potje voor leerlingen op het eiland blijft ook overeind', legt Gerbrands de basis voor de toekomst uit.

Momenteel heeft Schiermonnikoog een basisschool met 54 leerlingen. Ook is er een vmbo-school (Inspecteur Boelensschool) met 34 leerlingen, waar leerlingen worden opgeleid voor havo en vwo.

Als kinderen naar het havo of vwo willen, kunnen ze tot hun 15e hier op het eiland blijven Erik Gebrands - wethouder Schiermonnikoog

'We zijn bezig met een leer- en ontwikkelcentrum voor kinderen van 0 tot 16 jaar', kijkt Gebrands naar de toekomst. 'Alles sluit op elkaar aan. Als kinderen naar het havo of vwo willen, kunnen ze tot hun 15e hier op het eiland blijven. Daarna kunnen ze in Dokkum doorgaan met de havo of het vwo.'

Onder de norm

Door de vernieuwde samenwerking met het Dockinga College kan de vmbo-school volgens de wethouder onder de landelijke norm van 30 leerlingen zakken. De verwachting is dat dit in 2023 of 2034 gebeurt. Maar dat scenario is volgens Gerbrands verre van ideaal.

'Als je een clubje van 20 leerlingen hebt die elkaar jarenlang ziet zowel op als na school, dan moet je zorgen dat er een breder sociaal netwerk komt met bijvoorbeeld scholen en groeperingen aan de wal. En andersom.'

Wat als....

Mocht in de toekomst de school onverhoopt wél de deuren sluiten, dan voorziet hij dat de leefbaarheid van het eiland achteruit holt. 'Dat betekent dat kinderen vanaf hun 12e naar de wal moeten. Dat is in eerste instantie overkomelijk.'

'Maar op een gegeven moment zeggen ouders: we gaan maar met z'n allen naar de wal. Als de vader of de moeder op het eiland werkt, gaat die wel heen en weer reizen. Dat betekent dat we niet alleen volwassenen, maar ook kinderen kwijtraken.'