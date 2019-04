Acantus wil dezelfde huurprijs voor dezelfde woningen

'We mogen meer vragen, maar we weten dat betaalbaarheid een thema is in ons werkgebied', zegt manager Wonen Linda Stol van Acantus. De corporatie bezit ongeveer dertienduizend huurwoningen in Noord en Oost-Groningen.

Dezelfde prijs voor dezelfde woning

1,6 is een gemiddelde. 'De huurverhoging varieert tussen de 1,4 en 1,8 procent', legt Stol uit. 'We willen ervoor zorgen dat voor dezelfde woningen uiteindelijk dezelfde huurprijzen worden betaald. We kijken niet naar inkomens, want als woningcorporatie bedrijven wij geen inkomenspolitiek.'

Wel investeren in woningen

De huurderskoepel Acantus wilde eigenlijk helemaal geen huurverhoging dit jaar. De afgelopen maanden is er een onderzoek geweest naar woonlasten en daaruit bleek dat een flink aantal huurders van Acantus een betalingsrisico heeft.

Stol: 'We hebben intensief overlegd en zij begrijpen ook wel dat we wel willen investeren in onze woningen. Daarom houden we vast aan de lijn die we in 2016 hebben ingezet: we volgen jaarlijks de inflatie.'

