Vogels spotten in alle vroegte: 'Je komt van alles tegen'

In alle vroegte staat Madeleine Postma van de Werkgroep Grauwe Kiekendief met verrekijker en iPad in een akker bij Eenrum. Haar doel: de vogels aldaar in kaart brengen.

'Dat doen we door de hele provincie heen', zegt ze tegen verslaggever Elwin Baas. 'Vanaf vaste punten ergens in een akker noteren we precies wat er binnen een straal van 300 meter zit.'

Inventarisatie

'We willen graag weten hoe het is met vogels in de akkers en vooral de gebieden waar maatregelen liggen. Daar wil je kijken of er een effect te zien is. Met welke soorten gaat het goed en met welke gaat het minder? Omdat we dit sinds 2009 doen, krijg je daar een goed beeld van.'

De inventarisatie wordt in diverse provincies gedaan gedurende twintig dagen door voornamelijk vrijwilligers. Postma is in deze periode vijftien ochtenden op pad. Maar wat heeft ze al gespot bij Eenrum?

'Ik hoor net wat graspiepers. En hier bij de boerderij zitten huismussen. In het slootje verderop zit waarschijnlijk een blauwborst. Zo kom je overal van alles tegen.'