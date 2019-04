Groningers voor de rechter na ontploffen vuurwerkbom bij woning Roden

Drie Groningers staan dinsdag in Zwolle terecht voor stalking en het laten ontploffen van een vuurwerkbom bij een huis in Roden. Dat gebeurde op 4 november 2017.

Een 20-jarige man en 23 jarige man worden verdacht van het laten ontploffen van de vuurwerkbom. Bij de aanslag raakte niemand gewond. De derde verdachte, een 24-jarige man, staat alleen terecht voor stalking, zo meldt RTV Drenthe.

Stalking

De 23-jarige Groninger wordt er ook van verdacht dat hij één van de bewoners heeft gestalkt. Tussen februari 2016 en september 2017 belde, mailde en appte hij het slachtoffer meerdere keren. Ook zou hij zijn langskomen op het werk en bij het huis van de Roner.

De 24-jarige medeverdachte moet zich voor de rechter verantwoorden omdat hij een andere bewoner van het huis in Roden zou hebben gestalkt. Ook dit slachtoffer werd lastiggevallen via Whatsapp, e-mail en ook telefonisch. Het bleef niet alleen bij bedreigingen, want de verdachte kwam ook langs op het werk van het slachtoffer en bij het huis in Roden. Dat zou tussen december 2015 en oktober 2017 zijn gebeurd.

Slachtoffer familie van rechter

Wat de aanleiding was voor de aanslag met de vuurwerkbom en het stalken is nog onduidelijk. Naar verwachting blijkt dat in de rechtszaal. De verdachten staan terecht voor de rechtbank in Zwolle, omdat één van de slachtoffers familie is van een rechter die werkt bij de Rechtbank Noord-Nederland.

De rechtbank in Assen, die de zaak aanvankelijk begin vorig jaar zou behandelen, kan daarom naar eigen zeggen niet onafhankelijk over de zaak oordelen.

De drie verdachten worden verhoord door de Zwolse rechters. Ook komt het Openbaar Ministerie met strafeisen en houden de advocaten van het Groningse trio hun pleidooien.