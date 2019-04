Rondje Groningen: Pasen? Dat is toch dat Jezus wordt geboren?

Groningers die zich geen onderdeel van Nederland meer wanen, en Groningers in innovatiebubbels die zich moedwillig dagenlang opsluiten in donkere ruimtes. Een typische avond voor Rondje Groningen weer...

1) Rooie Rinussen

Wat was de grootste partij per plaats in de Friese gebieden?

2) Hoe de Friezen ons zien

Nu we toch met kaartjes bezig zijn:

3) Waar staat Pasen nou precies voor?

Ja, een dag extra weekend. Maar wat weten de studenten aan het (Christelijke) Alfa College nog meer over Pasen?

4) Ondertussen in de innovatiebubbel

SMC050 is na zestig edities niet meer. Daarmee is de grootste serie Groningse bijeenkomsten waarbij gepraat wordt over innovatie en technologie, ter ziele gegaan. Gisteren was de eerste TechTalks050. Is die nieuwe serie bijeenkomsten, over wetenschap en innovatie, een logische opvolger?

5) Oh ja, en nu we daar toch zijn...

De Suikerfabriek in stad werd het weekend en maandag bezet door zo'n 1500 programmeurs en Blockchain-experts uit 29 landen, die zich bezighielden met het (programmeertechnisch) oplossen van problemen als identiteit en privacy, zichtbaar maken waar voedsel vandaan komt, het verdelen van diensten als alternatief voor geld... en nog zo'n 97 ideeën meer. Nagenoeg geen daglicht, wel doorcomputeren op de Odyssey Hackathon. De prins vond het mooi.

6) FC Groningen - Ajax of toch Juventus?

Ajacieden zetten de aankomende pot in perspectief, ten opzichte van Ajax' wedstrijd tegen Juventus vanavond. Ex-FC'er én Ajax-speler Maduro vraagt het zich af.

7) 'Horen we nog wel bij Nederland?'

Dat vragen Jan en Martine zich af in het EO-programma Nieuw Licht.

8) Potje Fortnite met Sierhuis

YouTuber JordyStorm - zo'n 50.000 abonnees - speelt graag een potje Fortnite met bekende voetballers. Nu aan de beurt: Kaj Sierhuis - van FC Groningen (en Ajax, om maar even in het thema te blijven).

9) Marthijs sjokt door gebouwen

Onze Expeditie Grunnen-buszitter Marthijs mag ook graag een vlogje opnemen. In dit geval doet hij mee met de Urban Trail in Groningen. 'Ik ben nog nooit in het Schimmelpicknickhuis geweest.'

10) Op pad met Mollema

Altijd al eens samen willen fietsen met Bauke Mollema? Morgen is je kans!



11) Huh

Ten slotte spotte YouTuber Pertann buitenaards leven domweg naast de Martinikerk Hoe kunnen we het gemist hebben?

