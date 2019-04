Opsporing Verzocht: Wie weet wat gebeurd is met ernstig gewonde vrouw (78)?

De vrouw belde zaterdag 13 april in de namiddag de politie. Ze was net wakker, ernstig gewond, haar huis was overhoop gehaald en ze kon zich niet herinneren wat er was gebeurd.

Televisie weg

Een raam aan de voorkant van het huis aan de Groningerweg bleek vernield. De televisie van de vrouw was verdwenen. De politie heeft een speurhond ingezet, maar ze heeft de dader nog niet kunnen vinden.

De vrouw is vijdagavond 12 april rond half twaalf naar bed gegaan. Ze werd pas zaterdag in de namiddag wakker. Wat er in de tussenliggende uren is gebeurd, is niet bekend.

Bewakingsbeelden

Als jou iets is opgevallen in die uren, vraagt de politie je te bellen naar 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000.

Ook wil de politie graag beelden van bewakingscamera's in de buurt van de Groningerweg.

