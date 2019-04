Vol ongeloof keken inwoners van Parijs toe hoe hun geliefde Notre-Dame brandde. Het verdriet was tot ver buiten de Franse hoofdstad te voelen. 'Het is een enorm symbool voor de stad Parijs.'

Dat zegt Audrey Rousse-Malpat. De Française werkt bij het Institut Français van de Rijksuniversiteit en zag vanuit Groningen hoe de vlammen om zich heen sloegen in Parijs.

'Ik kreeg allemaal appjes en berichtjes. Ik kon het niet geloven. Je zit vol afgrijzen te kijken; het is zo onwerkelijk.'

Bezoek met Nederlandse collega's

In november was Rousse-Malpat met drie Nederlandse collega's in Parijs. Daar maakten ze een 'iconische foto met de Notre-Dame op de achtergrond'. Nu een deel van de kathedraal is afgebrand, overheerst ongeloof.

'En verdriet... Het leek alsof zoiets onmogelijk zou zijn. De Notre-Dame heeft de twee Wereldoorlogen aardig goed overleefd. Het is een belangrijke plek voor heel veel verschillende groepen in Frankrijk. Natuurlijk voor christenen, omdat het een kerk is. Maar het is ook kunst. Zelfs als je niet gelovig bent, geniet je echt van de Notre-Dame.'

'Het komt bij de Fransen hard aan, maar in andere landen ook. Ik denk dat op veel plekken initiatieven komen om geld in te zamelen. 'Gisteren was iedereen droevig, vandaag is de hoop teruggekeerd. Iedereen hoopt op een mooie herbouw van de Notre-Dame, maar iedereen weet ook dat het tijd gaat kosten.'

Rousse-Malpat hoopt zo snel mogelijk naar Parijs te reizen, waar haar zus met haar gezin op een steenworp afstand van de kathedraal woont.

Net als de RUG-medewerker is zangeres en model Davine uit Stad ontdaan door de brand. Davine zingt in het Frans en komt regelmatig in la douce France. In januari voor het laatst.

'Achter de Notre-Dame ligt een heel mooi koffietentje, daar heb je prachtig uitzicht op de achterkant van de Notre-Dame. Daar heb ik toen nog heel lang gezeten. Dat is het laatste wat ik heb gezien.'

'Notre-Dame betekent 'onze dame' en blijkbaar geldt dat voor de hele wereld. Iedereen voelt zich betrokken bij de kathedraal. En dat is heel bijzonder.'

'Paris mon amour'

Davine bracht met 'Paris mon amour' een muzikale ode aan de Franse hoofdstad. 'De Notre-Dame mag niet ontbreken. In het nummer zing ik dat, als ik mijn gebedjes zeg, de Notre-Dame mij ook altijd kan horen.'

Beluister hier het nummer 'Paris mon amour'



