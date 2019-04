Ombudsman 'woont' even in onze provincie: 'We hopen te leren van de Groningers'

'Het is gelukkig mooi weer en er zijn veel mensen naar ons toegekomen.' Nationaal ombudsman Reinier van Zutphen is begonnen aan zijn driedaagse tournee door onze provincie.

Van Zutphen bivakkeert in een pop up-huiskamer en praat daar met Groningers. Ook legt hij diverse werkbezoeken af bij instanties.

'We begonnen om negen uur, maar om half negen waren de eerste Veendammers hier al om dingen te bespreken', zegt Van Zutphen. 'Het gaat over heel diverse dingen: de Belastingdienst, het UWV en verkeersproblemen.'

Over andere dingen dan gas

'En gelukkig ook over andere dingen dan Gronings gas en de gevolgen ervan. Over het gas weten we al veel, maar wat is er nog meer aan de hand? Er komen serieuze dingen voorbij waaraan wij misschien een bijdrage kunnen leveren om het op te lossen.'

Later wél over gas

Van Zutphen komt in mei nogmaals twee dagen naar onze provincie, onder andere naar de aardbevingsbestendige wijk Opwierde-Zuid in Appingedam. Dit bezoek staat geheel in het teken van de aardbevingsproblematiek. Dat neemt niet weg dat ook tijdens zijn huidige bezoek dit onderwerp aangekaart kan worden.

'Iedereen is welkom met alles wat ze willen. Ook wat goed gaat, mag je best komen vertellen. We hopen heel veel te horen en te leren van de Groningers', aldus Van Zutphen.

'Het helpt ons enorm om drie dagen gecontronceerd door Groningen heen te waaien om alles te begrijpen en te snappen. Maar vooral dat iedereen bij ons welkom is.'

Waar is de ombudsman?

Dinsdagmiddag is Van Zutphen van 13 tot 15 uur te vinden op Parkeerterrein Heemskerkstraat in Winschoten. Het resterende programma:

Woensdag 17 april

9- 11 uur: Winkelcentrum Overdiep in Appingedam.

13 -15 uur: Parkeerterrein Pastoriepad in Loppersum.

Donderdag 18 april

9-11 uur: Parkeerterrein Binnensingle in in Winsum.

13 -15 uur: hoek Bosweg/Nieuwe Streek in Leek

