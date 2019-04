'Het troosteloze leven van Henk S. moet worden voortgezet op longstay'

Henk S. zit momenteel in de Van Mesdagkliniek in Groningen (Foto: Google Street View)

Henk S., de 48-jarige man die in 1997 studente Anne de Ruyter de Wildt wurgde en haar lichaam dumpte nabij het Noorderstation in Groningen, blijft als het aan de officier van justitie ligt, nog minstens twee jaar in tbs.

De Veendammer zit nu in de Van Mesdagkliniek in Groningen. Hij heeft inmiddels een intake gehad voor een verblijf in een 'longstay'. Dit is een speciale tbs-afdeling voor mensen die niet meer terugkeren in de maatschappij. S. zal dan verhuizen naar Vught of de kliniek in het Brabantse plaatsje Zeeland.

Drie doden

S. bracht in 1997 studente Anne de Ruyter de Wildt om het leven en een paar jaar daarvoor de Utrechtse Annet van Reen. Ook werd S. gelinkt aan de moord op Shirley Hereijgers, een straatprostituee. Haar lichaam werd gevonden dicht bij de plek waar ook Anne de Ruyter de Wildt lag. Voor de moord op Hereijgers is S. vrijgesproken.

Ten tijde van de moord op Anne was S. net weer op vrije voeten. Hij had drank en drugs gebruikt en was agressief en onberekenbaar.

Troosteloos

De officier van justitie typeert het leven van S. in de kliniek als 'troosteloos': 'Een man van 48 die niet meewerkt aan therapie en zijn dagen vult met gamen', zo omschrijft hij S..

Tot op heden is een behandeltraject niet van de grond gekomen, omdat S. afgezonderd leeft en beveiligd wordt.

Longstay

In 2014 werd de longstaystatus voor S. al aangevraagd, omdat hij onbehandelbaar bleek. Een laatste poging tot behandeling was overplaatsing naar de Groningse Van Mesdagkliniek. S. vertoonde passief en agressief gedrag.

Onrust

De moord op Anne de Ruyter de Wildt veroorzaakte veel onrust in Groningen. De stad werd in die periode geteisterd door moorden. Annes vader, advocaat Jaap de Ruyter de Wildt, vond dat de politie niet genoeg aandacht besteedde aan de moorden in Groningen. Hij richtte daarom de stichting 'Groningen Veilig' op.

