Ook wil het Openbaar Ministerie (OM) een half jaar voorwaardelijk cel voor de man.

Van augustus tot eind oktober 2016 zou de man zijn ex hebben bedreigd en haar een blauw oog hebben geslagen. De vrouw deed aangifte. Haar inmiddels ex-partner kreeg meteen een huisverbod opgelegd voor de woning van de vrouw in Haren.

'Des te grover ik was, des te beter'

De man ontkende de mishandeling en de bedreigingen. Dat laatste gebeurde veelal via sms-berichten. 'Niks bedreiging. Ik was gewoon grof in mijn berichten. Vond ze lekker. Des te grover des te beter', luidde zijn verklaring tegen de rechters.

Opwachten na feestje

Het huisverbod dat hem was opgelegd, overtrad hij in september 2016. Dat bekende hij op zitting. Hij zag de kans het huis van zijn ex- partner in Haren binnen te komen, om haar op te wachten na een feestje. 'Puur om te zien of ze ook alleen thuiskwam.'

Overal zou de man zijn partner willen controleren. 'Hij belde zelfs haar werkgever', zei de officier.

'Spanning wat opvoeren'

De man zegt dat er geen sprake is va huisvredebreuk maar van een 'twist' in hun seksuele leven destijds. Om de spanning wat op te voeren', zei hij.

Zwaaien met mes, klap aan fietser

Tijdens een feestje in Groningen in januari vorig jaar, bedreigde hij de vriend van een andere ex-partner van hem. Hij zou daarbij gezwaaid hebben met een mes. Bij deze bedreiging sneuvelde een ruit van de woning van de ex-partner en haar vriend.

In dezelfde periode uitte hij meerdere bedreigingen naar het stel toen ze aten in een restaurant. Maar ook bedreigde hij andere personen, waaronder een fietser in Stad. Die kreeg een klap omdat hij te langzaam zou fietsen.

Boosheid

'Bij alle feiten voert boosheid en agressie hier de boventoon', zei de officier over de man. 'Hij legt ook alle schuld bij anderen.' De man is eerder veroordeeld geweest voor zware mishandeling, maar dat was in de vroege jaren negentig.

De uitspraak in de zaak volgt over twee weken.