Klachten over onhoorbare bromtoon zijn 'topje van de ijsberg'

Het aantal mensen dat last heeft van laagfrequent geluid blijft stijgen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de stichting Laagfrequent Geluid over 2018.

Sinds de belangenorganisatie in 2011 begon met de registratie zijn er in totaal 2100 klachten binnengekomen.

Bromtoon of trilling

Laagfrequent geluid wordt door de mensen die er last van hebben vaak omschreven als een bromtoon en de trilling van een geluidsbox op een dancefestival of een continu draaiende dieselmotor. Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat 1,3 miljoen Nederlanders ten minste enige hinder hebben van laagfrequent geluid, terwijl driehonderdveertigduizend mensen ernstige last hebben.

Taboe

'Een topje van de ijsberg', noemt Dirk van der Plas dan ook de iets meer dan zeshonderd klachten die vorig jaar uit het hele land zijn gemeld op de website van de stichting Laagfrequent Geluid. 'Blijkbaar rust er nog steeds een taboe op het hebben van gezondheidsklachten door laagfrequent geluid.' Van der Plas woont in Saaksum, is voorzitter van de stichting en heeft zelf in hoge mate last van laagfrequent geluid.

Gezondheidsklachten

Bij de stichting werden in 2018 eenendertig klachten uit de provincie Groningen gemeld. Ze kwamen onder meer uit Stadskanaal, Bellingwolde, Leens, Veendam, Kloosterburen, Schildwolde en de stad Groningen. Stress, slapeloosheid, vermoeidheid zijn de gezondheidsklachten die worden genoemd. Vaak is de bron van het geluid onduidelijk.

'Er is steeds meer aandacht voor het probleem', zegt Van der Plas, 'ook in Den Haag, maar tot beleid en geluidsnormen voor bijvoorbeeld woningbouw heeft dat nog niet geleid. Het is een gevecht van de lange adem.'

