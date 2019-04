Versterking: Delfzijl krijgt honderden levensloopbestendige huizen

Woningcorporatie Acantus bouwt voor alle 386 huizen die gesloopt worden in Delfzijl Noord een levensloopbestendige woning terug. De verhuurder wil daarmee inspelen op de vergrijzing in de regio.

Dat laat directeur Anita Tijsma van Acantus weten.

Teveel gezinswoningen

Vorige maand werd bekend dat zo'n vijfhonderd woningen in de Zandplatenbuurt in Delfzijl Noord tegen de vlakte gaan. De huizen zijn niet aardbevingsbestendig en versterking is te duur. Het gaat om 386 huurwoningen en 141 koophuizen.

Alle huurwoningen zijn van Acantus. De corporatie heeft het probleem dat er op dit moment teveel gezinswoningen zijn met een tuin. Deze huizen hebben de badkamer en slaapkamers op de eerste verdieping.

Dat is onhandig voor bewoners die steeds ouder worden, zegt Tijsma: 'Als we kijken naar de ontwikkelingen, zien we dat de huishoudens kleiner worden en er steeds meer oudere mensen in onze huizen wonen.'

Voor iedereen?

Daarom heeft de corporatie twee jaar geleden besloten alle nieuwbouwwoningen levensloopbestendig te bouwen. Dat wil zeggen: een drempelloze woning met de badkamer, slaapkamer en de woonkamer op één verdieping.

Dat gaat Acantus ook doen met alle 386 huizen in Delfzijl Noord. Toch wonen daar ook jonge stellen en gezinnen. Volgens Tijsma is een levensloopbestendige woning echter niet per se alleen voor ouderen:

'Dat is een misvatting. Ook jonge stellen kunnen in een huis wonen waar de woonkamer, de badkamer en de slaapkamer op dezelfde verdieping zitten. Het gaat om een goede mix tussen appartementen in het centrum en huizen met een tuin in de wijken.'

Woonwensen

De corporatie kan niet garanderen dat alle wensen van huurders die verplicht moeten verhuizen overeenkomen met het huis waar ze in terecht komen. Tijsma zegt wel haar uiterste best hiervoor te doen:

'We zullen moeten prioriteren. Soms is de plek doorslaggevend, soms de betaalbaarheid en soms de buurt. We gaan samen met de huurders kijken welke woning het beste bij hun past.' De eerste gesprekken hierover starten deze week.

Bouw begonnen

Acantus is al begonnen met de bouw van appartementen aan de Spoorstraat en Doklanden. Op korte termijn komen er ook nieuwbouwwoningen aan de Uitwierderweg en de Schrijversbuurt in Delfzijl Noord.

'Daarnaast zijn we met de gemeente in overleg om te kijken waar we nog meer huurwoningen kunnen realiseren', zegt Tijsma.

2025 klaar

Eind volgend jaar moeten de eerste huurders uit de Zandplatenbuurt verhuizen. De sloop begint in de Finsestraat en het Balticpark. De bewoners hiervan krijgen voorrang bij het kiezen van een woning aan de Spoorstraat of in Doklanden.

De versterking van de Zandplatenbuurt Noord moet in 2025 klaar zijn.

