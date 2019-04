Raad van State buigt zich twee dagen over gasbesluit Wiebes

De Raad van State buigt zich over de gaswinning (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter van ons land, buigt zich woensdag en donderdag over het winningsbesluit van minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken. In totaal maken 26 partijen bezwaar tegen zijn winningsbesluit.

In het winningsbesluit staat onder meer hoeveel gas er in het huidige gasjaar gewonnen mag worden. Dit jaar is dat 19,4 miljard kubieke meter.

Bezwaren

De bezwaarmakers - onder wie gemeenten, de provincie, waterschappen en maatschappelijke organisaties - vinden dat de winning nog altijd te hoog is en dat de veiligheid in Groningen niet goed is geregeld.

Waar gaat het om?

Met het gezamenlijk beroep willen ze aangeven dat het terugdringen van de gaswinning niet het enige aspect is dat in Groningen speelt. Het gaat ook om de versterking, de afhandeling van schade en nieuwe investeringen in de economie.

De zittingsdagen bij de Raad van State beginnen woensdag en donderdag om 11.00 uur.

