Groningers gebruiken veel meer water dan ze denken en dat moet anders, zegt campagne

Hoeveel liter water gebruik jij per dag? Grote kans dat het bijna twee keer zo veel is als je denkt. Dat blijkt althans uit onderzoek. Waterbedrijf Groningen start daarom met een campagne.

Het doel van de campagne 'Zuinig op ons water' is om Groningers bewuster te maken van hun waterverbruik. Want uit dat - landelijk uitgevoerde - onderzoek blijkt dat Groningers dagelijks 115 liter water gebruiken, terwijl ze denken dat het 65 liter is.

'We willen Groningers oproepen om zuinig te zijn en te kijken hoeveel water ze gebruiken en waarvoor', zegt Maarten van Wieringen van Waterbedrijf Groningen

Drie liter meer

Het waterverbruik in onze provincie is de afgelopen jaren met drie liter gestegen. In 2010 was het nog 112 liter. De verwachting is dat het verbruik stijgt naar 140 liter in 2050. En dat terwijl er ook vaker lange, droger perioden zoals afgelopen zomer verwacht worden.

Aftrap op de Grote Markt

De aftrap voor de campagne wordt donderdagmiddag om 12:00 uur gegeven, op de Grote Markt in Stad.

