Donar verliest in eigen huis van Leiden na spannend slot

Donar begon iets scherper aan de wedstrijd dan Leiden. Na het eerste kwart stond het 23-17. De lange mannen deden het in de eerste helft opnieuw goed tegen Leiden. De 17-jarige Rienk Mast maakte voor rust veertien punten, Drago Pasalic negen. Halverwege was de stand 39-37.

Tweede helft

Vooral dankzij een sublieme Darius Thompson liepen de bezoekers uit in het derde bedrijf (56-67). Arvin Slagter, die in korte tijd goed was voor elf punten, bracht de spanning terug in de slotfase. Een score van Lance Jeter bracht Donar zelfs op gelijke hoogte (76-76), maar Maurice Watson besliste uiteindelijk de wedstrijd met twee scores.

Vierde

Topscorer aan de kant van Donar was Rienk Mast met negentien punten. De Groningers blijven vierde in de eredivisie. Leiden behoudt door de zege de koppositie in de eredivisie.

Onderling

Donar speelde dit seizoen al vijf keer eerder tegen Leiden. De Supercup werd aan het begin gewonnen door Donar, ten koste van Leiden. De Leidenaren schakelden Donar vervolgens, na twee duels, uit in de halve finale van het bekertoernooi. En in de competitie werd er één keer verloren en één keer gewonnen door de Groningers.

Den Helder

Aanstaande donderdag staat de uitwedstrijd tegen Feyenoord in Rotterdam op het programma. Zaterdagavond speelt Donar opnieuw in MartiniPlaza voor de competitie. De tegenstander is dan Den Helder Suns.

Lees ook:

