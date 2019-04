Hoogezandster Welkoop mogelijk tóch terug op oude locatie

De vestiging van Welkoop in Hoogezand keert mogelijk tóch terug op de oude locatie aan het Winschoterdiep in Hoogezand. De gemeente Midden-Groningen en Welkoop gaan nieuwbouw van een vestiging op die locatie serieus bekijken.

Eind maart gooide de gemeente nog roet in het eten van de plannen van Welkoop om opnieuw te bouwen op de oude locatie. De nieuwbouw is nodig door een grote brand in de zomer van 2017.

Combinatie Welkoop en woningen

De gemeente ziet op de plek van Welkoop liever woningen verrijzen. 'We zien de Welkoop nog altijd het liefst verhuizen', zegt wethouder Anja Woortman (PvdA).

'Maar zij willen dat absoluut niet, en daarom willen we nu samen kijken wat de mogelijkheden op deze locatie zijn. Eén van de opties die bekeken wordt, is de mogelijkheid om een winkel te bouwen waar later appartementen bovenop of tegenaan gebouwd kunnen worden.'

'Geen P.C. Hooftstraat-achtige verschijning'

Directeur Domien Andela van Agrifirm, het moederbedrijf van Welkoop, hikt echter wel tegen de mogelijke extra kosten van zo'n winkel aan. 'De gemeente wil een representatief gebouw, maar wat mij betreft hoeft het geen P.C. Hooftstraat-achtige verschijning te worden. Het moet enigszins betaalbaar blijven.'

Andela zinspeelt erop dat de gemeente wel kan meebetalen aan de nieuwbouw. Wethouder Woortman wil daar op haar beurt nog niet te veel op vooruitlopen. 'Daarvoor is het te vroeg, we moeten eerst kijken hoe het eruit komt te zien. Bovendien mag je als gemeente niet zomaar bijdragen aan een pand voor Welkoop.'

'Dit jaar nog schop in de grond'

De winkelketen wil bovendien dat er snel gebouwd gaat worden. 'Het moet een kwestie van maanden zijn, en zeker niet van jaren', zegt Andela. 'Voor het eind van dit jaar moet er op zijn minst gebouwd worden.'

De Welkoop is nu nog in een tijdelijk pand gevestigd. 'Die zaak is eigenlijk te klein, waardoor we vaak 'nee' moeten verkopen. Daardoor gaan mensen ergens anders naartoe en loopt de omzet terug.'

Voor zomer duidelijkheid

Wethouder Woortman zegt met de snelheidswensen van de winkelketen rekening te willen houden. 'Ik hoop dat er voor de zomer duidelijkheid is. Ofwel over een plan waar we voor gaan, ofwel over de eventuele conclusie dat het niet doorgaat.'

