Omwonenden waren graag eerder geïnformeerd over komst psychiatrisch patiënten

Dat was de teneur van een informatieavond die dinsdagavond in de wijk werd georganiseerd.

'Wel vervelend'

'Het is nu een voldongen feit, we kunnen er ook niet tegen in beroep. Dat we vooraf niet genoeg geïnformeerd zijn, vind ik wel vervelend', zegt een buurtbewoonster, die anoniem wil blijven.

'Ik begrijp het wel, communicatie is natuurlijk snel niet goed genoeg. Zeker als het gaat over een onderwerp dat voor bewoners dicht bij komt', zegt Sander van der Kroft, teamleider van Forint. De patiënten gaan per 1 juni in Beijum wonen onder de vlag van de zorgorganisatie.

'Het lijkt mij zinnig om nog een vervolgbijeenkomst te doen. Daar komen we nog op terug.'

'Ze zijn welkom'

Drie patiënten die wachten op een reguliere woning, kunnen in het huis semi-zelfstandig terecht. Aan de Onnemaheerd wonen al een aantal patiënten via Forint. 'Ik heb nog nooit last van ze gehad', zegt de buurtbewoonster.

'Deze mensen verdienen een tweede kans, ze zijn gewoon welkom', zegt buurtbewoner Stefan Dijkman.

