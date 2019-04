Braal: 'Ik had inderdaad wel een time-out kunnen nemen'

'Meindert van Veen, mijn assistent, stelde het wel voor. Ik heb het niet gedaan omdat ik het idee had dat wij goed genoeg in de wedstrijd zaten en dat we ervaren spelers genoeg hebben om dit tot een goed einde te brengen,' verklaart Braal.

Niet verbreken

De Groningers stonden met vijf punten achter, daarom leek het logisch te zijn om het spel stil te leggen. 'Ik wou het ritme van de ploeg niet verbreken met een time-out. We verliezen de wedstrijd niet in de eindfase, wel in het derde kwart waarin we dertig punten tegenkrijgen'.

Uitblinker Mast

Uitblinker aan de kant van Donar was Rienk Mast. Hij was topscorer met negentien punten en was belangrijk voor de ploeg. 'We hebben de afgelopen week een keer gewonnen en nu verloren. Daardoor is het zelfvertrouwen nog niet helemaal terug. Daar moeten we aan werken'.

Bijna play-offs

Er zijn nog een paar wedstrijden te gaan voor de play-offs. 'We hebben eerst Rotterdam en dan Den Helder. Die twee moet je gewoon winnen. Daarna volgende week weer tegen Leiden, het zou mooi zijn als we die nog even kunnen pakken'.

Afsluiten

'Dan afsluiten tegen Amsterdam. Als we vier keer achter elkaar kunnen winnen zou dat wel heel lekker zijn om zo de play-offs in te gaan. Maar we bekijken het wedstrijd per wedstrijd, dus nu eerst Rotterdam', aldus Mast.

Thuisvoordeel ZZ Leiden

Worthy de Jong maakte negentien punten namens ZZ Leiden. De Leidenaren willen de eerste plaats vasthouden om zo het thuisvoordeel in de play-offs veilig te stellen. Dit doen ze met een kleine 'rotatie' (selectie, red.). 'Dat is het hele seizoen al zo, we hebben fantastische spelers die dat ook kunnen. Hopelijk kunnen we gezond en succesvol blijven in de play-offs'.

