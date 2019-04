Tot twee jaar cel geëist tegen Stadjers die vuurwerkbom lieten afgaan

Tegen een 23-jarige Groninger is dinsdag twee jaar cel geëist, voor het plaatsen van een vuurwerkbom bij een huis in Roden. Hierdoor sneuvelde een ruit. Hij en twee andere Stadjers stonden dinsdag voor de rechter.

Een 24-jarige medeverdachte hoorde vijftien maanden cel tegen zich eisen. Hij wordt volgens RTV Drenthe alleen verdacht van stalking. Ook is een contact- en gebiedsverbod tegen hem geëist. Het Openbaar Ministerie vindt dat een deel van de celstraffen voorwaardelijk moet zijn.

Een 20-jarige Stadjer had als enige een auto en rijbewijs en bracht de mannen naar Roden om 'acties' uit te voeren. Tegen hem werd een werkstraf van tweehonderd uur geëist voor medeplichtigheid.

Bedreigingen

De vuurwerkbom was het sluitstuk van maandenlange stalkingspraktijken door de drie verdachten. Ze hadden het gemunt op de exen van de 23-jarige en 24-jarige mannen. De vrouwen werden lastiggevallen en bedreigd via onder meer WhatsApp. Ook werden ze thuis en op het werk opgezocht.

Al eerder plaatsten de mannen een vuurwerkbom, maar die viel van het raam en zorgde daardoor niet voor schade. De mannen reden eerder toeterend door de straat, staken meerdere keren banden lek en gooiden eieren naar het huis.

Hond terugkopen

De 24-jarige verdachte zei dat de problemen ontstonden nadat de relatie werd verbroken. De twee hadden ruzie over het huurcontract, de inboedel en de hond. 'Ze had ons hondje op Marktplaats gezet en ik heb hem uiteindelijk, met inmenging van familie, voor drie keer de aankoopwaarde terug kunnen kopen. Een bedrag van 700 of 800 euro', zei de man.

De verdachte gaf toe dat hij na een feestavond een band van haar auto lek had gestoken. 'Dat was heel dom van mij. Ik heb dat ook gelijk toegegeven aan de politie.'

Vuurwerk alleen opgehaald

De verdachte zegt dat hij niets te maken heeft de stalkingspraktijken en de vuurwerkbom. Wel geeft hij toe dat hij het vuurwerk heeft opgehaald. 'Dat kwam omdat ik vlak bij die man woonde.'

De officier van justitie geloofde niks van het verhaal van deze verdachte. Ze kwam met een lange lijst met berichten en mails die de verdachte naar de vrouw had gestuurd:

'Ik weet wel waar je auto staat in de loods. Kijk maar uit. Volgende keer maak ik er krassen op', zou hij hebben gestuurd.

'Laten zien dat ik de baas ben'

De 23-jarige hoofdverdachte had een soortgelijk verhaal. Hij was boos op zijn ex-vriendin omdat zij leugens over hem zou rondbazuinen in Roden. Hij wilde dat ze excuses aanbood.

'Ik wou dat het op mijn manier ging. Laten zien dat ik de baas ben.' Ook hij belde zijn ex en stuurde berichten met daarin bedreigingen. Daarnaast zocht hij haar op op haar werkplek.

De man wordt alleen verdacht van het plaatsen van de vuurwerkbom en geeft dat ook toe. 'Ik wist dat er mensen thuis waren maar ik dacht dat ze boven waren. Ik wilde ze wakker laten schrikken', aldus de verdachte.

Glasstukken in het haar

De officier meldt dat er vlak achter het raam iemand lag te slapen die na de ontploffing de glasstukken uit het haar kon halen. 'Ik wist niet dat zij daar was. Ik deed dit in opdracht, maar heb het wel gedaan dus ik ben fout.'

De verdediging noemde de geëiste straffen veel te hoog. 'Het heeft geen zin om deze jongen zo lang de gevangenis in te stoppen. Je moet ook verder kijken.' De advocaten pleitten dan ook voor een kortere gevangenisstraf en een groter voorwaardelijk strafdeel.

Schadevergoeding

De slachtoffers vragen een schadevergoeding voor de kapotte ruit, de lek gestoken banden en andere onkosten zoals reiskosten. De vrouwen vragen ook een vergoeding voor immateriële schade voor een bedrag van 2250 en 3500 euro. De rechtbank doet uitspraak op 30 april.

