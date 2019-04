Wereldwijde belangstelling voor pil die nieren beschermt bij suikerziekte

Twee wetenschappelijke magazines, CNN en Science Daily besteden er aandacht aan. Het 'diabetesonderzoek' van hoogleraar Klinische Farmacologie Hiddo Lambers Heerspink van het UMCG in Groningen staat deze week internationaal volop in de belangstelling.

Heerspink ontdekte in 2016 dat een medicijn, dat mensen met diabetes type 2 vaak krijgen om de bloedsuiker te verlagen, tegelijkertijd de nieren beschermt.

'Maar', zei Heerspink toen, 'voordat we zeker weten of dit middel een betere keus is voor de behandeling van nierschade dan de bestaande middelen, moeten grotere studies met langere follow-up worden uitgevoerd.' Die studies zijn nu afgerond.

Complicaties van diabetes

Ongeveer 1,2 miljoen mensen in Nederland hebben diabetes. Maandelijks komen daar twaalfhonderd nieuwe patiënten bij. Tot veertig procent van hen zal een nierziekte ontwikkelen. Heerspink richt zich vooral op de complicaties van diabetes, zoals nierziekten, hart- en vaatziekten en zenuwziekten.

Later of geen dialyse

Centraal in zijn studie staat het geneesmiddel canagliflozine. Dit middel wordt voorgeschreven aan mensen die met alleen aanpassing van voeding en beweging hun bloedsuikers niet omlaag krijgen.

Naast het verlagen van de bloedsuikerspiegel, blijkt dat het medicijn de nierfunctieachteruitgang vrijwel geheel stabiliseert. Hierdoor hoeven patiënten pas jaren later of zelfs helemaal niet te dialyseren. Dit verhoogt de kwaliteit van leven sterk, want dialyse is voor veel patiënten een zware belasting en niet eindeloos vol te houden.

Een tweede middel

Een 'broertje' van het middel canagliflozine, dapagliflozine, geeft eenzelfde soort effect. Door dit middel te combineren met een ander diabetesmiddel (saxagliptine) wordt de nierfunctieachteruitgang vertraagd.

Hoewel in deze studie de patiënten een kortere periode zijn gevolgd, geven de resultaten hoop dat ook hiermee op de lange termijn de achteruitgang van de nierfunctie zal stabiliseren.

Presentatie in Australië

Heerspink presenteert de resultaten van dit onderzoek momenteel aan collega-wetenschappers tijdens een diabetescongres in Australië. Ook publiceert hij deze week over zijn onderzoek in twee wetenschappelijke magazines: New England Journal of Medicine (NEJM) en The Lancet Diabetes & Endocrinologie.

Bekijk hier de artikelen van CNN en Science Daily over het onderzoek van Heerspink en zijn collega-wetenschappers.

