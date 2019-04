Geen paasvuur, maar wel een bult: wat nu?

Gaat de bult in De Maten in vlammen op of de hakselaar in? (Foto: Bewerking RTV Noord)

Roelof de Boer van het paasvuur in Midwolde baalt stevig van het stookverbod van de gemeente Westerkwartier en snapt er weinig van: 'We liggen helemaal vrij op bouwland, het brandgevaar is hier nihil.'

Ondertussen wachten ze in De Maten, vlakbij Ter Apel, nog op nieuws van de gemeente. 'Afgelasten zou een grote teleurstelling zijn en afvoeren kan fors in de papieren lopen.'

Oplossingen

Je hebt dus een bult, maar aansteken mag niet. Wat moet je er dan mee doen? Dat is de vraag.

Een paar punten om rekening mee te houden.

1. Stoppen met inzamelen

Een paasbult laten groeien, terwijl hij niet aangestoken zal worden...dat is niet handig.

In Midwolde gaan de vrijwilligers langs de huizen om hout op te halen, ook zamelt een loonwerker materiaal in. Daar zijn ze per direct mee gestopt: 'We moeten geen takken meer hebben nu.'

Zaterdag is een belangrijke inzameldag voor De Maten, maar aangezien nog niet duidelijk is of het paasvuur doorgaat is onduidelijk of die doorgaat.

2. Later aansteken?

Kan het aansteken eventueel ook later gebeuren? Als er bijvoorbeeld weer een bui is geweest?

In De Maten zou het kunnen zegt Harm Stoker: 'We hebben geluk dat we een klein perceel in bruikleen hebben. Dus we kunnen een tijdje wachten. Zo'n oplossing heeft wel onze voorkeur.'

In Midwolde is er echter een probleem: 'Wij moeten het land dinsdag weer schoon hebben, want de boer moet erop. De mais moet erin.' De kans op een noemenswaardig bui voor dinsdag is alleen klein.

3. Opruimen

Lukt (later) aansteken niet, dan moet de bult handmatig opgeruimd worden. En dat is een schrikbeeld voor beide paasbouwers.

'Dan moeten we een versnipperaar inschakelen en de boel afvoeren', vertelt Harm Stoker. 'Dan ben je een week zoet qua werk en het kan flink in de papieren lopen.'

Ook in Midwolde zitten ze niet op zo'n oplossing te wachten: 'Dan moeten we het voor dinsdag versnipperen en afvoeren en zijn dus het hele weekend bezig. De snippers kunnen we nog wel gratis afvoeren, maar die machines draaien op benzine en dat is ook duur.'



Er is geen overleg: hoe ligt de bult, hoe is de wind? Roelof de Boer - paasvuur Midwolde

Frustratie en kosten

Waar de gemeente Westerwolde ervoor kiest om de bulten allemaal langs te gaan voor inspectie, heeft de gemeente Westerkwartier besloten om alles te verbieden.

De Boer is kritisch over de beleidsbepalers: 'De Veiligheidsregio en gemeente wijzen naar elkaar en ondertussen wordt de gemeente steeds groter. Eerder keken ze meer naar de individuele bulten. Er is geen overleg: hoe ligt de bult, hoe is de wind?'

'Je wordt eigenlijk aan de kant gezet en we hebben nu veel zorgen en extra werk. Dit frustreert en motiveert niet om door te gaan.'

De bult in Midwolde. Foto: RTV Noord/ Theo Sikkema

De Boer zegt dat het niet doorgaan van het paasvuur in totaal meer dan 2000 euro zal kosten, ook vanwege bijvoorbeeld gehuurde rijplaten. Dat bedrag moet komen uit het potje van Dorpsvereniging Midwolde. 'We kunnen het dragen, maar is absoluut niet wenselijk.'

Vertrouwen

Waar ze in het Westerkwartier dus al met een paasvuurverbod te maken hebben, wachten ze in De Maten nog even af op het oordeel van de gemeente.

'Het kan natuurlijk altijd nog, maar ik heb er alle vertrouwen in', zegt Harm Stoker. 'We zitten midden in de landerijen, huizen staan op ruime afstand en andere jaren is het nog wel eens droger geweest met meer wind. We houden de vinger aan de pols.'

