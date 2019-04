Advies Veiligheidsregio: geen paasvuren in heel Groningen (update)

Een archieffoto van een paasvuur in Ter Apel (Foto: Erik Tuin)

Vanwege de droogte adviseert de Veiligheidsregio Groningen om de paasvuren in onze provincie dit weekend niet aan te steken.

De Veiligheidsregio heeft hierbij een adviserende rol. De gemeentes bepalen zelf of ze de paasvuren verbieden.

Optrekken met buren

'We trekken in deze op met de buren in Friesland en Drenthe', vertelt woordvoerdster Hanneke Mensink van de Veiligheidsregio Groningen. 'Zij hebben al verhoogd naar fase 2 en daarin gaan wij mee. Dat betekent geen open vuur.'

Verschillen per gemeente

De gemeente Westerkwartier heeft al aangegeven mee te gaan in het advies en verbiedt de paasvuren. Ook het aansteken van een oude boerderij voor een filmopname gaat niet door. Ook de gemeente Oldambt verbiedt de paasvuren in haar gebied.

De gemeente Westerwolde heeft nog geen verbod afgekondigd en gaat de individuele locaties af om te kijken wat er mogelijk is. 'We moeten ze allemaal apart bekijken', aldus een woordvoerder.

Midden-Groningen is nog in overleg met de Veiligheidsregio en beslist daarna.

Fase 2 is vergelijkbaar met code oranje bij een weeralarm en is op dit moment de hoogste waarschuwingsfase Maandag en dinsdag verboden gemeenten in Overijssel en Gelderland ook al een flink aantal paasvuren vanwege het hoge risico op natuurbranden. Ook in Drenthe hangen verboden in de lucht.

Gemeenten zonder paasvuren

De gemeenten Veendam, Pekela en Appingedam hebben net als andere jaren geen vergunningaanvragen binnen gekregen en dus zijn er ook geen paasvuren.

In Delfzijl was het al niet mogelijk om een vergunning of ontheffing aan te vragen, vanwege de nadelige gevolgen voor het milieu.

Vlak over de grens

De Drentse buurgemeenten Tynaarlo en Noordenveld hebben de paasvuren inmiddels ook afgelast.

We hebben het bericht een update gegeven met informatie over de afzonderlijke gemeenten.