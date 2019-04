Militairen leggen eed af op Grote Markt: 'Mooi om het hier eens te houden'

Nadat de militairen vorig jaar in Leeuwarden in het openbaar zijn beëdigd leek het Dennis Klungel uit Stadskanaal een goed idee om het een keer in Groningen te houden.

'Als ik zelf uit Groningen kom lijkt het me mooi om het hier eens te organiseren', begint Dennis Klungel, lid van het 44e pantser infanteriebataljon Regiment Infanterie Johan Willem Friso, enthousiast.

'Het beëdigen gebeurt nog niet zo lang in het openbaar en Defensie is een logge organisatie. Als je genoeg mensen meekrijgt is het prima te organiseren.'

Openbare beëdiging

Volgens Klungel zit er meer faveure in het afleggen van de eed in het openbaar. 'Dat nieuwe jongens in het openbaar hun eed en belofte afleggen geeft meer druk mee op het beroep. Echt van: 'We gaan aan het werk!''

Ook onderstreept het openbaar beëdigen dat de militair beschermt wat Nederland dierbaar is en werkt ten dienste van de Nederlandse samenleving,

Walk-for-Life

De militairen zijn woensdagochtend om 7.00 uur vertrokken uit de Johannes Postkazerne in Havelte voor een tocht van 80 kilometer die ze rennend en fietsend hebben afgelegd.

Om 14.30 uur vertrokken de militairen vanaf de Ossenmarkt naar de Grote Markt. Het bataljon liep samen met lopers van Walk-for-Life. Walk-for-Life is een goed doel dat geld inzamelt voor jonge mensen met kanker.

Volgens Klungel is het belangrijk om samen te werken met Walk-for-Life, 'de mensen in ons bataljon zitten in diezelfde leeftijdscategorie van 18 tot 35 jaar.'

Cheque voor het UMCG

Na het bezoekje aan de Grote Markt gaan de militairen naar het UMCG om een cheque aan te bieden aan onderzoekers naar kanker.