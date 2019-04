Lintjesregen 2019: 88 Groningers zijn koninklijk onderscheiden

De meeste mensen (71) zijn Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Tien zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Verder zijn er drie Officieren in de Orde van Oranje-Nassau bijgekomen en vier Ridders in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

De meeste lintjes

De burgemeester van de gemeente Groningen mocht de meeste lintjes opspelden: 28. Daarvan zijn zeventien uitgedeeld aan mannen en elf aan vrouwen. In de gemeente Het Hogeland werden de minste lintjes uitgereikt: één.

De hoogste onderscheidingen

De hoogste onderscheidingen zijn uitgereikt in de gemeenten Groningen en Midden-Groningen. De gemeente Groningen heeft er vier Ridders in de Orde van de Nederlandse Leeuw bij en twee Officieren in de Orde van Oranje-Nassau. Midden-Groningen is sinds vrijdag een Officier in de Orde van Oranje-Nassau rijker: de heer De Blaauw.

De Orde van Oranje-Nassau heeft zes graden: Lid, Ridder, Officier, Commandeur, Grootofficier en Ridder Grootkruis. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen mensen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De Orde van de Nederlandse Leeuw is de oudste civiele orde in Nederland. Voor de Orde van de Nederlandse Leeuw komen mensen in aanmerking met bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving.

Wil je weten welke lintjes er allemaal zijn en waar ze voor staan? Lees dan dit artikel.

Hieronder vind je een overzicht van alle mensen die een lintje hebben gekregen. We beginnen met de hoogste onderscheidingen.

RIDDER IN DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW

GRONINGEN

O.P. Kuipers

mw. J.M.A. Scherpen

mw. E.M. Steg

mw. M.M. Roggenkamp

OFFICIER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

GRONINGEN

J.S.A.M. van Koningsbrugge

mw. P.F. Roodbol



MIDDEN-GRONINGEN

S.L. de Blaauw

RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

APPINGEDAM

J.J. Ekema



GRONINGEN

F.L.A. Noteltiers

H.G.J. Rutgers

L.T. Swart

W.A. Verbeek



MIDDEN-GRONINGEN

J. Meijer

H. Menninga



OLDAMBT

R. Bijkerk



VEENDAM

P.M. de Bruijne



WESTERKWARTIER

P.L.A. Helmholt

Mevrouw Annie van Dijk-Oosting krijgt haar onderscheiding in Appingedam

LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

APPINGEDAM

mw. A. van Dijk-Oosting

W. van der Kooi

J. Nuiver

F. Rozeboom

B. Schoonhoven



DELFZIJL

D.H.S. Bierma

A. Koopmans

J.F.H. Wildervank



GRONINGEN

mw. G.H. Boer-Hoiting

mw. H.K. Damhuis

J. Emmelkamp

mw. T.M. Floor

J.R. Heddema

D. Hoogerkamp

T. Kalk

A. Kukler

mw. A. Luurtsema-Terpstra

H. de Maar

J. Mulder

L. Nieveen

H.B. Pronk

R.I. van der Steen

mw. S.R. Stienstra

B.M. Tobi

mw. B.J. Wieringa-van Vliet

mw. J. Wieringa-de Vries



HET HOGELAND

H. van den Berg



LOPPERSUM

S.J. Dijkema

P. Huitsingh

B. van der Ploeg



MIDDEN-GRONINGEN

A. Benning

F. van der Leij

mw. G.H. Lok-Hordijk

mw. B.J. Naaijer-Boelm

mw. U.M. ter Veld-Meinema

mw. E. Kwant-Noordman

H. Straat

mw. H. Imminga-Westerdijk



OLDAMBT

J. Dijkhuis

mw. T. Koolhof-Rijks

J.L.M.G. Lauxen

mw. J. Tent-Reurink

B.J. Saathof

H. Zwik



De onderscheidingen in Pekela.

PEKELA

C. Lap

G. Mantjes

mw. A.K. Zijl-Niezen



STADSKANAAL

J. Baas

J.J. Duit

W. Elzen



VEENDAM

E. Meijer

mw. C.E. Hidding-Smit

A. Wever



WESTERKWARTIER

S.R. Bargerbos

C. Eleveld

J.R. van der Heide

mw. A. Aikema-Hoekstra

H.A. Meijer

mw. M.M. de Nijs

T. van der Velde

mw. T.A. Ploegh-de Vries

G.A. van Werven

J. Zijlstra

L. Zuidema



WESTERWOLDE

mw. H. Pot-Glim

D. Meendering

B.J.C.G. Olde Agterhuis

C. Plat

H.P. Vriesema

mw. A.A. Mensen-Wilkens

A.J.B. Winkel

