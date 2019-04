Duitse paasvuren gaan gewoon door, maar er is wel contact

Waar in Groningen enkele gemeenten de paasvuren verbieden, gaat het feest in Duitsland vooralsnog gewoon door.

Het gaat om tientallen paasvuren in de regio vlak over de grens. In Bunde bijvoorbeeld zijn er al ongeveer vijftig particuliere paasvuren aangemeld bij de gemeente.

Zowel de gemeente Bunde als Rhede laten aan RTV Noord weten dat die paasvuren gewoon doorgaan. Een beeld dat wordt bevestigd door de Veiligheidsregio Groningen.

Blijvend contact

De Veiligheidsregio zegt blijven in contact te staan met de Duitse buren. 'Ze weten bijvoorbeeld ook van onze beslissingen', zegt woordvoerster Hanneke Mensink.

'Het werkt daar iets anders dan in Nederland', legt Mensink uit. 'Maar ze zien in Duitsland nog geen noodzaak om de paasvuren te verbieden.'

De Groningse brandweer is op zijn hoede, maar opschalen is niet aan de orde: 'We zijn sowieso al extra alert bij dit soort omstandigheden. We zetten geen extra mensen of middelen in. We gaan niet bij de grens staan met een paar brandweerwagens.'

Lees ook:

- Advies Veiligheidsregio: geen paasvuren in heel Groningen

- Geen paasvuur, maar wel een bult: wat nu?