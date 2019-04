Bonden slaan alarm over budget voor Elker-Het Poortje

Hij wil niet reageren op de bewering van de vakbonden FNV en CNV dat Groningse en Drentse gemeenten het budget van de instelling hebben gehalveerd. Aanleiding voor die noodkreet is een commissievergadering in de Tweede Kamer over geldzorgen bij Elker-Het Poortje.

'Dramatische bezuiniging'

De bonden zeggen geschokt te zijn over deze 'forse inkrimping'. 'Hierdoor is er straks onvoldoende geld om met genoeg jeugdzorgprofessionals kwalitatieve zorg te bieden aan jongeren in zware psychische nood.'

Ze roepen gemeenten op 'deze dramatische bezuiniging' terug te draaien. Ook wijzen ze naar minister Hugo de Jonge. Ze noemen het onlangs gepresenteerde actieplan voor betere JeugdzorgPlus 'dood papier'.

Gedragsproblemen

Bij JeugdzorgPlus zitten jongeren op een gesloten afdeling. Daar belanden ze door een uitspraak van de kinderrechter. Dit gebeurt als gedragsproblemen zo erg zijn dat de jongere een gevaar is voor zichzelf of voor anderen. Het actieplan zou onder meer het aantal zelfdodingen onder deze kwetsbare groep jongeren omlaag moeten brengen.

Deze zorg is duur, maar noodzakelijk Pieter Drenthen - FNV-lid en jeugdzorgmedewerker Elker-Het Poortje

Noodzakelijk

Pieter Drenthen, FNV-lid en jeugdzorgmedewerker van Elker-Het Poortje: 'Deze zorg is duur, maar noodzakelijk. Met de halvering van het budget gaat deze specialistische zorg niet lukken. En iets wat we echt niet moeten willen, is dat zo'n jongere erin slaagt om zich van zijn of haar leven te beroven omdat er geen geld is voor voldoende personeel.'

Brandbrief

Elker-Het Poortje wil zelf niet reageren. Wel schreef de Raad van Toezicht eerder al een brandbrief aan Den Haag waarin de raad waarschuwt 'niet langer de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de kwaliteit van de geboden trajecten en de veiligheid van onze cliënten.'

Lees ook:

- Jeugdzorginstelling Elker-Het Poortje luidt noodklok: veiligheid jeugdzorg in geding