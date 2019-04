Verhuizing van Groninger stadhuis half jaar uitgesteld

De gemeente wil pas verhuizen als de gemeenteraad definitief akkoord is met de renovatie van het stadhuis. De raad beslist daar pas na de zomer over.

Waarom verhuizen?

De verhuizing is nodig omdat het stadhuis flink onder handen wordt genomen. Het monumentale pand krijgt een flinke opknapbeurt en wordt tegelijkertijd verbouwd. De werkzaamheden beginnen in 2020 en duren anderhalf jaar. Tijdens de verbouwing verplaatst het politieke circus zich naar de Radesingel, waar het tijdelijke stadhuis komt.

Eerst een besluit, daarna verhuizen

'Het besluit om definitief door te gaan met de verbouw van het stadhuis, nemen we pas op het moment dat we precies weten wat de kosten zijn', zegt verantwoordelijk wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA).

Voor de zomer is dat bedrag nog niet bekend, daarom is een zomerse verhuizing geen optie meer.

Zomerplannen

De verhuizing was in de zomer gepland omdat die periode vooral praktisch is voor een verhuizing. Dan is er namelijk sprake van het zomerreces. Raad en bestuurders hebben dan vakantie.

'Het zou natuurlijk raar zijn om in de zomer te verhuizen, terwijl er pas iets wordt besloten in november', zegt de wethouder. 'Het nadeel is wat we nu wat ingewikkelder zitten met de verhuizing. Verhuizen in de zomerperiode is makkelijker, maar het leek ons wel zo zuiver om het zo te doen.'

Vijftien miljoen euro

In eerste instantie was er ruim vijftien miljoen euro uitgetrokken voor de aanpak van het stadhuis. Al snel werd duidelijk dat die miljoenen niet toereikend zouden zijn. Het is nog niet duidelijk hoeveel extra geld er moet worden uitgetrokken.

Lees ook:

- Stadsbestuur wil tijdelijk vergaderen in Provinciehuis

- Raad maakt keuze, nieuwe raadszaal komt op huidige zolder (2017)