Tweede poging: we gaan weer kieken bie de bevers

We zijn hoopvol. Het ziet er naar uit dat de bevers rond het Zuidlaardermeer hun camera-schuwheid hebben afgeworpen. En nieuwsgierig als we zijn, willen we op de voet volgen wat ze in hun burcht uitvreten.

We hebben vorig jaar ook al geprobeerd naar binnen te gluren. De bevers lieten zich toen nauwelijks zien. Jammer, want we zouden in Nederland voor het eerst live beelden kunnen zien uit een beverburcht in het wild.

Nu is het Groninger Landschap, dat de livestream verzorgt, optimistischer. Ze hebben daar de afgelopen weken al stiekem via een nieuwe camera meegekeken en gezien dat het beverstelletje zich heeft genesteld in één van de kamers.

Extra goed nieuws is dat het lijkt dat de bevers zich aan het voorbereiden zijn op gezinsuitbreiding!

Een fragment van de afgelopen dagen op de webcam:



Meerdere camera's

Niet alleen binnen, ook buiten hangt een camera die de bevers in de gaten houdt als ze bij of op hun burcht rondscharrelen.

De beelden gaan vrijdagmiddag live, en zijn hier te zien op www.rtvnoord.nl/biedebevers.

Waar de burcht precies staat wordt niet bekend gemaakt, om verstoring van de bevers te voorkomen. De bevers hebben trouwens geen enkele last van de camera's.