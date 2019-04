Scheemda, Pekela en Midwolda locatie voor bijzonder theaterproject

'Onderweg naar de toekomst', zo heet het theaterproject dat woensdag is gepresenteerd in de voormalige strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda. Die locatie speelt een belangrijke rol in de voorstelling, die in augustus en september te zien zal zijn.

'Onderweg naar de toekomst' is een initiatief van producent Tineke Abelen en regisseur Ruut Weissman. De twee werkten eerder samen bij de voorstelling 'De laatste vriend van Napoleon', die vijf jaar geleden in Delfzijl is opgevoerd. Daar besloten ze al om een nieuw stuk te maken in en over Oost-Groningen.

The Analogues

De voorstelling gaat over herenboeren, arbeiders, communisten en joden. Tijdens de voorstelling reist het publiek per bus tussen diverse locaties en worden onder meer Pekela, Midwolda en Scheemda bezocht.

Het script is geschreven door Rob de Graaf en de muziek is van de hand van de in Oostwold opgegroeide Diederik Nomden. Momenteel maakt hij furore met de The Beatles-coverband The Analogues.

De Toekomst

'Onderweg naar de toekomst' krijgt in 2020 een vervolg met de voorstelling De toekomst. De voorstelling die woensdag in Scheemda werd gepresenteerd is in augustus en september te zien. De kaartverkoop is inmiddels begonnen.