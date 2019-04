Directeur ESD-SIC: 'Afscheid moeten nemen van vijf medewerkers'

'We zijn bezig met de stofuitstoot. We hebben een verwerkingslijn voor ons eindproduct stilgezet. Dat betekent dat we helaas ook afscheid moeten nemen van vijf medewerkers van ESD.'

Dat laat Richard Middel, directeur van ESC-SIC, weten aan RTV Noord. Hij reageert in Noord Vandaag op mogelijke boetes die het bedrijf kan krijgen bij een volgende blazer: 'We gaan onze koers vasthouden om de blazers te minimaliseren.'

Bij ESD-SIC waren afgelopen week vier van zulke stofexplosies. Die van afgelopen zondagavond was van de hoogste categorie en zorgde voor stofdeeltjes in de omgeving.

'Zware dobber'

Het bedrijf uit Farmsum krijgt van de provincie acht weken om orde op zaken te stellen. Mocht er daarna weer een blazer komen, dan hangt ESD-SIC een boete van 250.000 euro per week boven het hoofd.

'We gaan ons best doen', zegt Middel. 'Het wordt een zware dobber. De boete is fors en kan een behoorlijke impact hebben op ons bedrijf.'

'Er werken bij ons 100 mensen die sterk in de regio verbonden zijn, trots zijn op het bedrijf en graag door willen gaan. Het is een uitdagende periode, maar we gaan de uitdaging met positieve energie aan.'

Omwonenden

Bewoners van het gebied rondom het bedrijf maken zich zorgen over de uitstoot van de SiC-vezels die een risico vormen voor de gezondheid.

Middel: 'Ik snap de zorg van de omwonenden, dat er onrust over is. Daarom willen we ook meer onderzoek naar het effect op de omgeving. Daar willen we ons voor inzetten.'

Hoe ontstaan de blazers?

ESD-SIC produceert siliciumcarbide, een slijpmiddel dat bijvoorbeeld in schuurpapier wordt verwerkt. Dat gebeurt in overdekte ovens in de buitenlucht. Soms bezwijkt de overdekking, met een stofwolk - een 'blazer' - als gevolg.

