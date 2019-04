Misverstand zorgt voor chaos in Groninger gemeenteraad

Van Kesteren voerde het woord in de raadsvergadering tijdens een zogenoemde 1-minuut interventie. Raadsleden krijgen dan beperkte spreektijd. De burgemeester was van mening dat de spreektijd van de PVV'er er bijna op zat. Midden in zijn betoog werd Van Kesteren onderbroken door de burgemeester.

Afhameren

'Misschien mag ik u er nog even op attenderen, los van de inhoud. Dit gaat om een 1-minuut interventie. Ik ga u na één minuut gewoon afhameren', waren de woorden van Den Oudsten richting Van Kesteren, waarop de PVV'er zijn betoog vervolgde.

'Dat begrijp ik en dat is ook helemaal in de trant van discriminatie, racisme, fascisme wat inmiddels verworden is tot politiek correcte dogma's', was vervolgens het antwoord van Van Kesteren. Dat zette kwaad bloed bij de burgemeester.

Persoonlijke aanval

Hij voelde zich persoonlijk aangevallen. 'Ik ontneem u het woord en stel voor dat u dit terugneemt', waren de woorden van Den Oudsten. Van Kesteren weigerde zijn woorden terug te nemen. 'Het is onderdeel van mijn betoog, voorzitter. Ik wil dat u mij ook de vrijheid geeft om mijn betoog te houden.'

De burgemeester dacht echter dat de passage betrekking had op hem en dacht dat hij werd uitgemaakt voor onder meer fascist.

Den Oudsten schorste vervolgens de vergadering om het gesprek aan te gaan met Van Kesteren, maar dat bleek geen haalbare kaart. Daarop werd de vergadering veertig minuten stilgelegd. Wat volgde was koortsachtig overleg.

Bij het hervatten van de vergadering liet Den Oudsten weten de woorden van Van Kesteren verkeerd te hebben geïnterpreteerd.

'Ik heb net een gesprek gehad met de heer Van Kesteren. We hebben geconcludeerd dat de interpretatie van mij onjuist was en dat Van Kesteren het niet zo bedoeld heeft. Ik heb daar voor nu genoegen mee genomen.' Vervolgens kreeg de PVV'er opnieuw de mogelijkheid om zijn veelbesproken betoog te vervolgen.

'Triest'

'Het was eigenlijk heel triest', aldus fractievoorzitter Julian Bushoff van de PvdA na afloop van de vergadering. 'Het had er alle schijn van dat de burgemeester werd uitgemaakt voor fascist. Die indruk leefde eigenlijk bij iedereen in de raad. Het was politieke heisa om niets.'

Van Kesteren sprak van een vooropgezet plan, een poging om hem de mond te snoeren. Een aanval op de PVV en de ideologie van de partij.

'Niemand viel de PVV op dat moment aan', zegt Bushoff. 'Hij maakte er zelf een enorme heisa van. Het was niet zo'n groot ding geweest als hij gewoon had toegegeven dat er sprake was van een misverstand.'

'Rechtse Calimero'

Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP zette Van Kesteren aan het einde van de avond weg als een soort 'rechtse Calimero'. Als je je zin niet krijgt en dan zo'n show opzet, vind ik dat zielig..'

'Je praat met een socialist', vervolgt de voorman van de grootste oppositiepartij. 'Mijn ideologie wordt heel vaak aangevallen. Als ik me elke keer zo zou gedragen, zou ik me heel minderwaardig opstellen. Een beetje trots, de borst vooruit en zorg ervoor dat je de wereld echt verandert.'

