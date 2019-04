Haringen in Niekerk, Oldekerk en Faan vinden al sinds 1476 gretig aftrek

Als paarden een ouderwetse boerenwagen voorttrekken door de straten van de dorpen Niekerk (Westerkwartier) Oldekerk en Faan én er luidt een bel, weten bewoners wel hoe laat het is. Dan is het tijd voor de traditionele haringuitreiking.

Ook woensdag liet iedereen uit de buurt zich het visje goed smaken en dat al voor de 543ste keer. De traditie die uit 1476 stamt werd twee jaar geleden zelfs officieel toegevoegd aan de 'Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland'.

Traditie

'Een echte traditie', vertelt Wybe Feenstra. Hij is voorzitter van de stichting die de haringuitreiking elk jaar mogelijk maakt.

De traditie ontstond toen boer Menno Jeltema destijds een som geld naliet aan het Pepergasthuis in Groningen, onder de eeuwigdurende verplichting dat er jaarlijks op de woensdag voor Pasen een ton haring moest worden afgeleverd aan de armen in Niekerk.

Afgekocht

'Het is altijd in stand gebleven', gaat Feenstra trots verder. 'In 1979 dacht men dat er geen arme mensen meer zouden zijn en is die verplichting afgekocht. Maar toen is er een speciale stichting opgericht die zich ervoor heeft beijverd dat de traditie er is gebleven.'

Een lange rij voor De Zaaier in Niekerk, waar iedereen een haring wil proeven. (Foto: RTV Noord)



Naast stichtingsvoorzitter is Feenstra ook predikant in het dorp. 'En in de hoedanigheid van predikant ben ik ook voorzitter van de stichting, dus het is een geluk dat ik zelf ook wel van haring hou. Anders zouden we een probleem hebben', zegt hij lachend

Veel mensen op de been

'We hadden voor deze uitreiking zevenhonderd haringen ingeslagen', gaat hij verder. 'Vorig jaar regende het heel erg en hielden we twee- á driehonderd haringen over, maar vandaag ging het snel. Ook waren er nu veel mensen op de been', weet hij.

Zo lang er voldoende financiële middelen zijn, kan de traditionele haringuitreiking volgens Feenstra nog jaren worden voortgezet. 'Vorig jaar hebben we een gift van ongeveer 20.000 euro gekregen van de burgerlijke gemeente Grootegast. Dus we kunnen eerst vooruit tot 2054, is de berekening.'