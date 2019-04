Worden duels FC Groningen een week verplaatst? 'Puzzel die tijd vergt'

Het succes van Ajax in de Champions League heeft mogelijk gevolgen voor alle ploegen in de Eredivisie, waaronder FC Groningen.

De KNVB bespreekt vandaag met de clubs of het een optie is om de laatste twee speelronden te verplaatsen.

Gevolgen?

Als het voorstel van de KNVB doorgaat, worden de duels FC Emmen - FC Groningen (28 april) en FC Groningen - Fortuna Sittard (12 mei) een week opgeschoven. Voor de FC heeft dit dan ook de nodige gevolgen, al laat de club zich daar op dit moment nog niet over uit.

'In de loop van de dag vindt het overleg met de KNVB pas plaats, dus nu valt er nog niets zinnigs over te zeggen', laat FC Groningen-persvoorlichter Richard van Elsacker weten. 'Maar er zijn veel verschillende partijen bij het overleg betrokken, dus het is een puzzel die veel tijd vergt.'

In de knel

De KNVB had er voorafgaand aan dit voetbalseizoen eigenlijk geen rekening mee gehouden dat een Nederlandse club zich voor de halve finales van Europa's meest prestigieuze bekertoernooi zou plaatsen. En daar stemde de voetbalbond de planning van de Eredivisie ook op af.

Dat Ajax over twee duels afrekende met Juventus, bracht veel voetballiefhebbers dinsdagavond in extase, maar zorgde voor hoofdbrekens bij de KNVB.

De voetbalbond wil de laatste twee speelronden van de Eredivisie steevast elk jaar op één dag en hetzelfde tijdstip laten spelen, in dit geval zondag 28 april om 14:30 uur. Maar dat komt in de knel met het speelschema in de Champions League.

Korter dan 48 uur

Ajax gaat op dinsdag 30 april op bezoek bij Tottenham Hotspur, maar speelt op dit dit moment op 28 april tegen De Graafschap. De Amsterdammers zouden dan korter dan 48 uur de tijd hebben om zich op het nieuwe Champions League-avontuur voor te bereiden. En dat is in strijd met de regels.

Het verplaatsen van De Graafschap - Ajax naar vrijdag bleek logistiek gezien geen haalbare kaart voor de Achterhoekers, waardoor de KNVB alle clubs in de Eredivisie via een spoedoverleg hoopt te kunnen bewegen om de laatste twee speelronden in de vaderlandse competitie te laten plaatsvinden op zondag 12 en 19 mei. Nu staan die op 28 april en 12 mei.