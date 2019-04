'Paasvuren zijn goed voor de saamhorigheid'

Veel paasvuren In Groningen gaan dit jaar vanwege de droogte niet door. Los daarvan woedt de discussie of het paasvuur wel van deze tijd is, vanwege gezondheidsklachten en milieuredenen. Wat vinden jullie, Beter Weters?

Het Paasvuur bleef

Vage vrienden, betrokken buren, de jongens en meiden van de voetbalclub, de notabelen, de harde werkers, de pubers, de dorpsoudsten. Al duizenden jaren turen ze in het Nedersaksisch taalgebied ieder jaar in het vuur. De ruggen allemaal even koud. De handen allemaal even warm. Er zijn weinig tradities van voor Christus die hier stand hielden. Met alle geweld is de plattelandse saamhorigheid bestookt. Maar het paasvuur bleef. Het einde van de winter werd gevierd.

Klimaatpraatjes

Ik gun het ze. De doorgewinterde fanatiekelingen en de vuurtoeristen. Bewust van traditie of gewoon op weg naar een gezellige avond. Als het gevaar te groot is, dan blazen ze wat minder hoog van de vuurtoren. Doen ze ook niet moeilijk over. Maar kom niet aanzetten met zweverige klimaatpraatjes. Praat hun bult niet de grond in met hooghartige Stadse fratsen. Sluit je niet aan in de lange traditie van onruststokers die het vuur wilden doven. Dat maakt ze terecht laaiend.

Snel aangevallen

Ik ben erg voor het gezamenlijk maken van bouwsels, maar om ze dan in de hens te steken...maar goed het is hier en daar traditie en om dat te verbieden is ook weer wat. Men voelt zich tegenwoordig al snel aangevallen in de eigen identiteit. Dus toestaan onder de conditie dat er geen sprake is van bedreigingen voor de natuur, andermans goed of de volksgezondheid.

Handhaven

Die voorwaarden moeten dan strak en consequent worden gehandhaafd. In geval van overtredingen het jaar er op geen happening. Het afgelasten van vuren nu wegens kans op natuurschade past in deze lijn.

Cultuur en traditie

Milieubewuster? Milieu is óók: leven, kwaliteit van leven, en leefomgeving, is ook cultuur, en traditie, is ook eeuwenoude gewoonten. En milieubewust is dus óók van al die dingen weet hebben, en ze op waarde schatten. Paasvuren, die al duizenden eeuwen tot de jaarcyclus van onze contreien behoren, horen dus ook bij al die dingen (traditie, kwaliteit van leven, cultuur enz.).

Die ene avond

Net als, overigens, Sinterklaas (al kennen we die dan wat korter), of Kerstmis (ook maar een nieuwkomertje in dit kader). Misschien zijn er altijd wel ook mensen geweest die last hadden van al die rook, of die gewoon een hekel hadden aan vuur, of aan leuke tradities of wat dan ook. Maar zij konden die ene avond in het jaar wel anderen de lol gunnen. Zou dat nu anders zijn?

Houtkachels zijn erger

Hier is sprake van een klein dilemma. Je moet kiezen tussen een eeuwenoud volksgebruik (zeker daterend uit de Middeleeuwen) en onze moderne kijk op omgang met het milieu en aandacht voor gezondheid. Het is een dag per jaar. We hebben veel meer last van de talloze houtkachels die op heel veel plaatsen zorgen voor overlast.

Folklore

Het gaat dan om geur, maar zeker ook om deeltjes die mensen met astma veel last kunnen bezorgen. Als we deze paasvuren gaan verbieden, en daar is best iets voor te zeggen, wil ik eerst dat er paal en perk wordt gesteld aan de uitstoot van de vele duizenden houtkachels. Het verbieden van paasvuren leidt slechts tot verlies van een stukje folklore waar we het prima zonder kunnen stellen.

Vermaak en plezier

Paasvuren zijn in veel Noord- en Oost-Nederlandse dorpen en steden een lange traditie. En bron van veel vermaak en plezier, vooral voor de jeugd. Er is veel snoeihout voorhanden. En met trekkers met moderne hefinstallaties kunnen de takken hoog opgetast worden. Het is niet zonder gevaar. Vooral wind en droogte verhogen de risico's.

Vrolijk Pasen!

De veiligheid bij het verbranden van de bulten dient voorop te staan. En bij hoge risico's zoals thans met de droogte dient het verbranden van paasbulten eventueel uit gesteld en zelfs verboden te kunnen worden. In aller belang. Ik wens een ieder een vrolijk Pasen toe; maar dan ook iedereen!

Symboolpolitiek

Stoppen met paasvuren? Ik dacht het niet. We kunnen zo langzamerhand al onze traditities en gebruiken wel in de prullenbak doen omwille van het milieu. Als GroenLinks toestaat dat de formule 1 terug komt in Zandvoort, Is het voor mij helder dat deze partij aan symboolpolitiek doet.

Echte vervuilers

En trouwens, in de meeste Paasbulten wordt alleen schoon snoeiafval verbrand. Hier wordt op toegezien door milieudiensten. Paasvuur is een mooie traditie die goed is voor de saamhorigheid. Trouwens we verbranden in open haarden en houtkachels ooh hout. Moeten we daar dan ook mee stoppen? Nee ook niet,e wat mij betreft. Hou alstublieft een keer op over deze tradities en pak eerst de echte, grote vervuilers.